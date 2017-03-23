يسرا محنوش وصاحبة الجلالة... قصة فخامة

أطلقت الفنانة التونسية يسرا محنوش كليب أغنيتها الجديدة "صاحب السعادة" الذي صورته مع المخرجة اللبنانية رندلى قديح بعد النجاح الذي جمعهما في عدّة أعمال مصوّرة في الأعوام الماضية . استطاعت يسرا الاستحواذ على قلب جمهورها الخليجي والعربي في عملها الجديد الراقي والذي بدأ عرضه عبر كافة الشاشات العربية. "صاحب السعادة" الاغنية التي كتب كلماتها علي الفهد ولحّنها فراس الحربي ووزّعها سيروس نقلتها رندلى قديح الى عالم الصورة بمشهدية راقية كشفت خلالها عن قدرات يسرا التمثيلية. بدّلت يسرا في كليبها عددا قليلا من اللوكات البسيطة والبعيدة عن البهرجة والتصنع مكتفية بإطلالة شبابية تعتبر نموذجا حقيقيا للفتاة العربية فكمّلت باطلالتها جمالية النغم والاداء اضافة الى الحقبة التاريخية التي ينتمي اليها الكليب. على صعيد اخر تستعد يسرا لإحياء عدّة حفلات فنية في المرحلة المقبلة بين العراق، دبي وتونس بعد أن عادت اخيراً من العاصمة القطرية التي احيت فيها حفل زفاف ضخم .