تكريم امهات رائدات في الاشرفية

بحضورالنائب نديم الجميل و السيدة صولانج بشير الجميل كرمت منطقة الاشرفية الكتائبية عددا من النساء الرائدات في مجالات عدة لا سيما الاعلام والتمثيل والناشطات في المجتمع المدني.البداية مع النشيدين اللبناني والكتائبي فكلمة رئيس المنطقة ميشال رجي. أما كلمة المكرمات فألقتها الاميرة حياة ارسلان التي توجهت الى السيدة الجميل قائلة:"التكريم لك لانك قدمت الشهيدة مايا على مذبح الوطن وودعت البشير." كما ركزت على ضرورة متابعة قضايا المراة لتصل المرأة اللبنانية الى حقوقها . اما النائب نديم الجميل وجه التحية الى أمهات الشهداء لانهن من ضحى لنبقى هنا ولكي تنتصر القضية متوجها بالمعايدة الى والدته التي ضحت وتألمت بعد غياب بشير لاكمال المسيرة .وفي الختام بدأت مراسم التكريم بحضور النائب الجميل والسيدة الجميل ورئيس المنطقة الذين قدموا الدروع التقديرية للمكرمات.واختتم اللقاء بقطع قالب الحلوى وشرب نخب المناسبة .