نانسي عجرم للبلد: "ما في شي ع الطريق"... وهذه مفاجأتي!

وليد فريجي



هناك على هامش حفلها في منتجع المريت في قبرص التركية الذي احتشد فيه المئات القادمون من مختلف الدول العربية وحتى الاجانب القادمون من قبرص وتركيا التقيناها نجمة تسبقها هالة من النجومية على بعد اميال. تجدها من أكثرهن تواضعا وهي المفعمة نجاحا وانتشارا على امتداد الوطن العربي. سرها في امرأة متصالحة مع نجوميتها وجماهيريتها، فنجدها مغامرة بحب الحياة متعاطية معها بمقاييس الايجابية فأغدقت عليها بعائلة اكرمتها فرحا وحبا واحساساً. طيلة ساعة ونصف الساعة اطربت نانسي الحضور طربا وانساً وفرحاً ومن بين الحاضرين نائب رئيس مجموعة المريت نبيل شومان وملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق وصاحب شركة "ارابيكا" محمد ياسين ووجوه اعلامية. وعلى هامش الحفل التقينا نانسي وكان هذا الحوار .



مما لا شك فيه نانسي انك تشكلين مصدرا لفرح الملايين على امتداد العالم العربي.ما هو مصدر سعادتك في الحياة؟

كل شيء بفرحني... مصدر سعادتي محبة الناس وعائلتي واولادي وزوجي وفني ... بشكل عام الحياة كلها اعتبرها مصدر فرح بالنسبة إلي. ناهيك عن كوني انسانة ايجابية في الحياة كما اعتدت على التفكير بإيجابية .



شاهدت ابنتيك تدخلان الصالة برفقة والدهما وهما في غاية الفرح تترقبان الجمهور الذي قدم من مختلف الدول العربية لحضور والدتهما وهما فخورتان. ما هو ردك؟ وإلى اي مدى انت فخورة بهما؟

انا فخور بهما إلى حد كبير جدا لأنهما مصدر سعادتي. ولا اعتقد انهما فكرتا حسب المنوال الذي طرحته. اعتقد انهما حضرتا الحفل لمشاهدتي من دون اعتقادهما بأن الجمهور الحاضر قدم إلى هنا لمشاهدتي .



عيد الأم يعني لك الكثير من منطلق امومتك الواضحة للعيان. هل لك ان تصفي لنا شعورك في هذه المناسبة؟

قبل كل شيء اتوجه بمعايدة إلى كل امهات العالم. عيد الام وشعور الامومة هو الاجمل في الحياة، واتمنى ان لا تحرم امرأة من هذا الشعور على الاطلاق . الامومة بدلت الكثير من طباعي لقد بت حساسة بشكل كبير في الاعمال التي اقدمها والاغاني والحياة ككل. لقد اصبحت حياتي متعلقة بهما وكذلك وقتي وفرحي وحزني .



إلى اي مدى تحاولين التوفيق بين انشغالاتك الفنية وتربيتك لابنتيك؟

اسعى قدر المستطاع إلى التوفيق رغم التعب الذي نواجهه من وقت إلى آخر .

تردد انك حامل بمولود جديد... كما يقال بالعامية "في شي ع الطريق"؟

(تجيب مبتسمة) على الاطلاق .



هل تفكرين بالموضوع؟

افكر بالموضوع ومتل ما الله بيريد... وعندما اكون حاملا سأعلن عن الخبر .



هل كنت راضية على نتيجة "اراب ايدول" التي تمثلت بفوز الفلسطيني يعقوب شاهين؟

طبعاً انا راضية عن فوزه وكنا لنرضى بفوز اي من المشتركين العشرة الذي استمروا حتى المرحلة الاخيرة من البرنامج .



لاحظت بين الساهرين وجود اجانب من الاتراك والقبارصة. وحين سألتهم عن سبب قدومهم إلى حفلك اجابوا انهم يعشقون اغنياتك حتى ان واحدًا منهم ردد أغنية "لون عيونك غرامي" بطريقة مضحكة. ما هو تعليقك؟

اسعدتني بهذا الخبر فعلا، فالموسيقى لغة عالمية بصرف النظر عن اللغة والكلام. كما سأترقب رد فعلهم عن كثب خلال تقديم وصلتي على المسرح .



اخبرينا عن البومك المنتظر؟

لقد انتهينا من تجهيزه ويتضمن 14 أغنية وتم تصوير أغنية "حاسة بيك" على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرجة ليلى كنعان. وحسب التقديرات الاولية سنطرح العمل بعد حوالى الشهر .



لقد اظهرت قدرات تمثيلية عالية في العديد من اعمالك. هل فكرت بخوض تجربة التمثيل على غرار الكثير من النجوم؟

في الوقت الراهن لا أفكر بالموضوع بسبب ضيق الوقت وأخشى التقصير في مجال الغناء... اهتمامي في الوقت الحاضر ينصب على الغناء. وافجر موهبة التمثيل في كليباتي... ولا مانع في المستقبل من تبديل رأيي .



انها المرة الثانية التي تحيين فيها حفلا في منتجعمريت" " ما هو تعليقك؟

سعيدة بحضوري للمرة الثانية للغناء في المريت واتمنى ان اسعد الحاضرين من مختلف الدول العربية .