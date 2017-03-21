هكذا عايد النجوم الام في عيدها

غصت مواقع التواصل الإجتماعي بمعايدات نجوم الفن لأمهاتهم، فمنهم من لجأ إلى القصائد ليعبر عن مشاعره، بينما اكتفى آخرون بنشر الصور فقط .

مرسيل خليفة: "أمي، لا مجال لفقدانها، هي أبديّة".

عاصي الحلاني نشر صورة قديمة له جمعته بوالدته وعلق قائلاً:"امشي بركة دعاكي مش عايز غير رضاكي، والعمر يهون فداكي والعمر يكون شويه.. يا أمي يا أمي ونور عينيا".

سيرين عبد النور نشرت صورة مع امها وعلقت عليها:"شوفو شو لقيت بين الصور انا وأمي، وعم برقص كمان. ما بعرف ليش هيك كان شكلي، بس قلت بضحكن وبعيدكن بنفس الوقت، بعيّد كل ام... وامي حبيبتي الله يخليلي ياها، وما رح انسى مثل كل سنة اتمنى الشفاء لكل أم... ويصبرها على فقدان اولادها.. والله يرحم روح كل الامهات وتكون نفسهن بالسماء عيد الام ".

إليسا نشرت صورة لها برفقة والدتها وعلقت: "ينعاد عليكي يا حبي، يا أمي، أحبك كثيراً ".

مروان خوري نشر صورة لوالدته على الفيسبوك، قائلاً:"ربّي يحفظ أمهاتكم وكل أمهات العالم، لأن ما في شي بالدني بغلا وروعة الأم".