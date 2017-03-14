كلوديا ابي نادر... وجه ثقافي مشرق يستحق التكريم

ليس مستغربا ان يتم تكريم مبدعة من لبنان في مجال الفكر والثقافة وتربية اجيال على مدار سنوات. انها الدكتور كلوديا ابي نادر التي تم اختيارها لتكريمها كناشطة في تحريك العمل الثقافي ودفعه إلى الواجهة. تكريم ابي نادر يأتي بدعوة من منتدى "ليل وحكي" ضمن احتفالية بعيد المرأة لتكريم ناشطات رائدات في الادب والثقافة. يذكر ان الدكتور كلوديا ابي نادر استاذة جامعية في كلية الاداب والمدرسة الحربية و

هي أديبة، لغوية وناقدة تحافظ على التراث، ولا تبخل، بالفوح العاطر حين تجد منافع للناس. كما انها ابنة قائد الشرطة العسكرية، في لبنان سابقاً. وهي مجازة في الأدب الفرنسي والفلسفة والحقوق، وحائزة دكتورة دولة في الأدب الفرنسي، ورئيسة مجلس الفكر وكاتبة باللغتين العربية والفرنسية.