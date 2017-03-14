تصفح جريدة البلد
الجمعة 17 آذار 2017
لبنان
12
°C
19
°C
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
لوحة القيادة
الرئيسية
متفرقات
مشاهير
كلوديا ابي نادر... وجه ثقافي مشرق يستحق التكريم
كلوديا ابي نادر... وجه ثقافي مشرق يستحق التكريم
كلوديا ابي نادر... وجه ثقافي مشرق يستحق التكريم
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الثلاثاء 14 مارس 2017 13:47
ليس مستغربا ان يتم تكريم مبدعة من لبنان في مجال الفكر والثقافة وتربية اجيال على مدار سنوات. انها الدكتور كلوديا ابي نادر التي تم اختيارها لتكريمها كناشطة في تحريك العمل الثقافي ودفعه إلى الواجهة. تكريم ابي نادر يأتي بدعوة من منتدى "ليل وحكي" ضمن احتفالية بعيد المرأة لتكريم ناشطات رائدات في الادب والثقافة. يذكر ان الدكتور كلوديا ابي نادر استاذة جامعية في كلية الاداب والمدرسة الحربية و
هي أديبة، لغوية وناقدة تحافظ على التراث، ولا تبخل، بالفوح العاطر حين تجد منافع للناس. كما انها ابنة قائد الشرطة العسكرية، في لبنان سابقاً. وهي مجازة في الأدب الفرنسي والفلسفة والحقوق، وحائزة دكتورة دولة في الأدب الفرنسي، ورئيسة مجلس الفكر وكاتبة باللغتين العربية والفرنسية.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
8 + 8 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
اليسا في رسالة مؤثرة لذكرى 14 اذار
الثلاثاء 14 آذار 2017
كيف ردت جنيفر لوبيز على قرار ابنها بمنعها من التعري؟
الثلاثاء 14 آذار 2017
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011