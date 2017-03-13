هل "تواطأت" السلطات المحلية لهدم تراث بيروت؟

انقضى أكثر من أسبوعين على بدء عملية تدمير المبنى التراثي في الجمّيزة، وتستمر الأعمال داخل المنزل بغطاء من السلطات المحلية البيروتية بردم تاريخٍ عجز المعنيون عن فهمه، وطمر إرثٍ كان أصحابه أصغر من المحافظة عليه، وطمس ثقافةٍ عريقة، فقط، لأنها لا تشبههم، ولا تتوافق مع مشاريعهم الهادفة الى ابتلاع ما تبقى من تراث على يد مستثمرين عمالقة يعملون بخطوات متسارعة ودعم سياسي ممنهج على ردم كل ما يحاكي التاريخ في هذه المدينة الصغيرة، التي تململت الحضارات على عتبات أحيائها... وكل ذلك تحت عناوين فضفاضة على رأسها "التنمية المستدامة" والتي سرعان ما يتبين بأنها تنمية مستدامة لجيوب حيتان المال لا أكثر ولا أقل.



يستمر الإئتلاف المدني لحماية التراث اللبناني المؤلف من "مجموعة أشرفية ستيرز/ أدراج الأشرفية، جمعية أنقذوا تراث بيروت، وجمعية التجمع للحفاظ على التراث اللبناني" بمعركته في الحفاظ على كل "جميل" يتعلق بمدينة بيروت، التي يحاول البعض العبث بهويتها الثقافية ومنحها "باسبوراً" تجاريا مزوراً، وضرب حضارة الماضي بعرض حائط المصالح الشخصية الضيقة.



تأخير متعمّد

وعلمت "البلد" من ممثل "التجمع للحفاظ على التراث اللبناني" رجا نجيم، بأن المالك قد أوقف أعمال التدمير يوم الاثنين الماضي، لتحضير "السقالات" مبدئيّاً لتدعيم وتربيط الواجهتين في المبنى التراثي في الجميزة، وذلك "بعد أن قاموا بتدمير القسم الأكبر من الداخل على فترة عشرة أيام تقريباً لوضع الجميع أمام الأمر الواقع (منذ 23 و 24 شباط الماضي)".

ورأى نجيم في "هذا التأخير المتعمّد من المحافظ منذ 24 شباط الماضي، تاريخ إعلام جمعية "أنقذوا تراث بيروت" محافظ بيروت زياد شبيب عبر كتابٍ تقدمت به اليه، وطالبته بوقف الأعمال فوراً، هو بمثابة تواطؤ من السلطات المحلية على تراث بيروت. إذ ليس من المقبول إعطاء هكذا رخصة دون تعيين أخصائيين أقله في المرحلة الأولى لكي يلاحقوا ويتأكدوا من التدعيم وفعاليته، ومن عدم السماح لهم بالتدمير العشوائي. لكن في مكان ما المصالح مشتركة والعقلية نفسها على صعيد الإدارة المحلية أو الإدارة المركزية، هي عقلية بخدمة المال، المستثمر، والمصلحة الشخصية".



بيت "المدوّر"

وفي التفاصيل التي عرضها الإتلاف المدني لحماية التراث اللبناني في بيانٍ له، فإن المبنى القائم على العقار رقم 651 في الجمّيزة – المدوّر، أحد تلك الأبنية البيروتية المتبقّية العائدة إلى ثلاثينات القرن المنصرم والمعروفة بتصميم الـ"آرت ديكو"، يبقى جزءا لا يتجزّأ من شارع غورو. إذ إنّه الشارع الأخير الذي أبقى على واجهة متجانسة يرجع تاريخها إلى حقبتي الوجود العثماني والإنتداب الفرنسي معا. ويواجه هذا البيت وما له من دلالات عمرانية وتراثية، اليوم إرادة مالكيه بهدمه. وعلى الرغم من قرار وزارة الثقافة الرافض منح رخصة الهدم وقرار محافظ بيروت زياد شبيب المساند له ، إلا أن صاحب المبنى المذكور قدم شكوى إلى مجلس شورى الدولة سمحت له بنقض قرار الوزارة، ما دفع بالمحافظ إلى الإستجابة لرغبة المالك مع التقيد بإبقاء واجهة المبنى كشرط للهدم.

وفي هذا الخصوص يؤكد نجيم أن الحفاظ على الواجهة هو ليس الحل الصحيح، فـ"البيت التراثي ليس هو فقط ما تراه عيناك بل هو مجموعة بناء كامل متكامل من أرض، سقف، جدران، أبواب ونوافذ...". ولا يجوز التعاطي مع تراث المدينة المهدد بالانقراض من منظور مصالحي بحت فـ"السلطة المحلية باتت تعتمد سياسة الأحزاب (الطفرانة) مع القضايا المماثلة، وتؤمن مداخيلها عبر التراخيص التي تمنحها على حساب تاريخ المدينة وتاريخ المواطن وحقه وسلامته أيضاً". ويتساءل هنا نجيم عن إمكانية صمود هذه الواجهات بمفردها حتى بعد التدعيم، وعن سلامة المواطنين في ظل واجهات منفردة.



مبنى "الأشرفية"

أمّا المبنى على العقار 726 في الأشرفية العائد إلى الزمن العثماني والبناء المجاور له، فَينتميان إلى أبنية توأمية أصبحت اليوم نادرة في المشهد البيروتي. وكلا المبنيين يشكّلان خلفية مشهدية لحديقة مار نقولا ويظهران بالتالي كجزء لا يتجزأ من حي فرن الحايك التاريخي. ولما يمثله المبنيان من "قيمة معمارية عالية" بحسب تصنيف التراث العائد لسنة 1998، رفضت وزارة الثقافة منح رخصة الهدم للمالك، لا بل قامت بإدراج المبنيين في لائحة "الجرد الوطني للمباني التاريخية". وهكذا قرار يصعب إسقاطه حتى لو عاد لمجلس شورى الدولة الحسم النّهائي. ولكن منذ أسبوعين أي بعد بضعة أشهر فقط على قرار الوزارة، انهار جزء من المبنى بظروف غامضة. ممّا استدعى المحافظ التأكيد على تصنيف المبنى وعلى أن مسؤولية إصلاح الضرر الذي لحق بالمنزل وإعادة الوضع إلى ما كان عليه تقع على عاتق المالك.

إلا أن هذه الوعود، كما يؤكد نجيم، لا تعني بالضرورة أن هذا المنزل بات بأمان، فهناك إمكانية أن يعبث المالك بسقف المنزل للتضييق على المستأجر، وإزاء عملية التعتيق هذه أو التخريب نكون أمام عمليات ترميم تخريبية تساعد بطريقة غير مباشرة على هدم هذا المنزل الذي لا يحتمل العبث به بسبب عمره، أو تأهيله بطريقة غير تخصصية تفقده هويته التراثية



مناشدات

وبناءً عليه، توجّه الإتلاف في بيانه، إلى مجلس شورى الدولة لحثّه على وقف القرارات العدائية غير الآبهة بالتراث، والتي تتعارض مع الموقف التخفيفي الذي كان قد انتهجه مجلس شورى الدولة سابقا. ففي غياب الإطار القانوني اللازم لحماية المباني التراثية، يعود الى مجلس شورى الدولة الرجوع إلى روحية القانون. على أن القانون يكفل لوزارة الثقافة حق وامتياز حماية المباني التراثية بالخبرات التقنية المتخصّصة التي بحوزتها، بما يخدم المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار. ودعا وزارة الثقافة تجديد رفضها لتصاريح الهدم، بما أن حكم مجلس الشورى لا يعادل هذه التصاريح. متأملاً من الوزير المكلّف غطاس خوري أن يسعى لسياسة إيجابية تشاركيّة كتلك التي انتهجها الوزير السابق ريمون عريجي لناحية استشارة مجلس خبراء تراث مستقل في حالات البيوت التراثية . علماً أن فريق الوزير عريجي كان قد أكمل صياغة قانون تراث عصري. ولكن على غرار الإصدارات السابقة، لا يزال مشروع القانون هذا في الأدراج ولم يتم وضعه على جدول مجلس الوزراء. ممّا يعني أنه يعود على الوزير خوري اليوم الدّفاع بجدّيّة وفعاليّة عن هذا القانون أمام الحكومة والبرلمان. كما وناشد الإئتلاف محافظ بيروت زياد شبيب إتمام وعده بإنشاء مناطق تراثية في بيروت. مع العلم، أن هذه الخطوة تقع ضمن صلاحيّات المحافظ وبلديّة بيروت. إذ إنّه يحقّ لهاتين السلطتين الطلب من المجلس الأعلى للتنظيم المدني تغيير أنظمة تقسيم المناطق والبناء داخل الأحياء التاريخيّة. ونحثّ المحافظ والمجلس البلدي على إنشاء هذه المناطق التراثية مع الأخذ بعين الإعتبار التبدلات الضرورية في أنظمة البناء، وخصوصا المناطق التي كان يُعتقد أنها بمنأى نسبيا عن الخطر والتي تواجه اليوم خطر المشاريع العمرانية الكثيفة والمدمرة. فأنظمة البناء تم تعديلها في العام 2004 لصالح التطوير العقاري، ما يعني أنّه من الممكن تعديلها مجدّدا لصالح التراث، وذلك في حال وجدت النية وتوفّرت الإرادة.



الحل

فـ"بيوت بيروت التراثية أصبحت معدودة. الأحياء التاريخية المتبقّية تتعرّض للتّشويه وتُقتلع من الفضاء العام الذي كان ذات يوم مألوفا لمدينة بيروت وسكانها. ووصلنا إلى الحد الذي لا يمكننا فيه تحمل ضريبة خسارة مبنى تراثي آخر. فقد حان الوقت لكل من وزارة الثقافة، محافظ بيروت والتنظيم المدني لحشد قدراتهم واستعمال صلاحياتهم لتغيير هذا النظام المعادي للتراث. وحان الوقت لوضع قانون تراث شامل. وتأسيس مناطق تراثية مرتبطة بأنظمة بناء معدلة. فلن نستطيع ضمان حماية دائمة وقوية لتراث بيروت المهدّد إلا في إطار القوانين والأنظمة الملائمة".

وعن الحل يؤكد نجيم في حديثه لـ"البلد" أنه لا يمكن حماية هذه البيوت إلا من خلال تغيير تصنيف المناطق الإرتفاقية الحالي، أقله في الأحياء التراثية، وأينما وُجد بيت أو بيتان تراثيان في أحياء عادية يصدر بحقهما استثاءات لحمايتهما، وتأهيل هذه البيوت تأهيلا جديا لا عشوائيا من قبل مختصين، يعرفون قيمة هذه المباني وأهميتها.



سيشهد التاريخ

إذاً، كباقي بيوت بيروت الأثرية يترنّح هذان البيتان ما بين الهدم والمصالح المادية، أما الحل فسهل ولا يحتاج لأكثر من إرادة جدية لحماية هذه البيوت من الأيادي الآثمة نفسها المسهلة بطريقة أو بأخرى لعملية الخراب تلك. وبغض النظر عن الخلفيات القابعة خلف هذا التدمير، والجهات المستفيدة منه، لا بد من تذكير العابثين بتاريخ المدينة الأثري بأن التاريخ سيشهد على وزارات وسلطات ضربت بعرض المصالح، حضارة شعب وهوية وطن...!