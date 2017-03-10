قرار رسمي يشرّع الجريمة البيئية!

"إذا مش الاتنين الخميس..." ليس هذا إعلانا للوتو اللبناني بل هو إعلان عن لوتو من نوع آخر، لوتو يهدد البيئة ويعرّض السلامة العامة للخطر. فتتوالى الكوابيس على طبيعة لبنان، وكأن سماسرة الكسارات والمرامل لهم ثأر على طبيعةٍ عجزت مصالحهم الضيقة عن فهم أهميتها، فراحوا يتحامون بالزعيم الفلاني والحزب العلاني ليدمروا إرثاً ربانياً يتميز به لبنان عن غيره من البلدان. واليوم ما عادت سرقة الرمول تقتصر على بؤر الكسارات والمرامل وأصحابها بل تم تشريعها بقرارٍ هجين، شفوي، مجهول الهوية تؤاثر مافيا الكسارات على الحفر وسرقة الرمول استناداً عليه من مناطق مختلفة في لبنان وبغطاء أمني من قوى أمن الداخلي.



كل جهة رسمية تحاول التهرّب من حمل وزر هذا القرار الفضيحة، وبينما تنكر مصادر وزارة الداخلية أن يكون قرار السماح بأعمال الحفر وسير الشاحنات لنقل الرمل والصخر كل إثنين وخميس قد صدر رسميا عنها، تنكر أيضاً مصادر القصر الجمهوري بأن يكون هذا المرسوم بإيعاز من رئيس الجمهورية ميشال عون. والأغرب هو رد مصدر مسؤول في قوى الأمن الداخلي، التي تستند عناصرها إلى هذا القرار كحجة لعدم تحركها لتوقيف أي من هذه الأعمال، في حديثه لـ"البلد" وهو "هناك قرار بالموضوع ولكن لا نعرف هذا القرار صادر عن أي جهة". وكيف لجهة أمنية أن تطبق قرارا صادرا عن جهة مجهولة؟ ليكون الإسراع بإنهاء الاتصال سيد الموقف تحت حجة الإنشغال التي ظهرت معالمها فجأة على سيادته. ما يعني أن هناك مواربة، تهرّبا وتمويها مقصودا من المعنيين تجاه هذا القرار الذي يعتبر كل من وزارة الداخلية والقصر الجمهوري شريكين فيه إلى حين صدور موقف رسمي منهما يوقف هذه الجرائم أولاً، وينفي علاقتهما بها ثانياً.



القرار الفضيحة

لا يبدو بأن الجهة الرسمية المسؤولة عن هذا القرار الشفهي قد حددت المناطق التي يُسمح بها سرقة الرمول، لأن سحب الرمول العشوائي، لم يقتصر على جبل لبنان وجروده، بل وصل إلى الشوف، عاليه، وشمال لبنان... ويحدد رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد المناطق التي وصلت إليها عملية سحب الرمول: المغيري، بلحص ، كفرمتى (كليلي)، جرود ميروبا، أغميد، العزونية وجرود الضنية. ويصف هذا القرار بـ"الفضيحة" التي تسمح بسرقة التراب الذي استشهد ويستشهد لأجله الآلاف من حماة الوطن. وعن وجهة هذه الرمول يؤكد أبي راشد أن الحركة البيئية تعمل لمعرفة الهدف من تشريع هذه العملية ولأي غرض تتم سرقة هذه الرمول، ولا يستبعد بأن يكون طمر مطامر الكوستابرافا برج حمود والجديدة، هدفا لهذا التشريع.

ولهذا الغرض أرسلت الحركة البيئية شكوى موجهة إلى رئيس الجمهرية العماد ميشال عون، من تاريخ 3 آذار الجاري، بعنوان "محافير الرمل العشوائية كل اثنين وخميس" تناشد فخامته فيها "التحقق فورا من صحة هذا الإذن وردع المخالفين ومحاسبة المسؤولين إنقاذا لما تبقى من أحراج وموارد طبيعية في لبنان". وحتى الآن لم يأتِ جواب من القصر الجمهوري على هذه الشكوى إلا جواب أولي طالب القصر فيه الحركة بتحديد مواقع هذه المرامل، وهو الطلب الذي تجاوبت معه الحركة البيئية فوراً في اليوم التالي.



بيان الحركة

كما وأصدرت الحركة البيئيّة اللبنانيّة بيانا حول متابعة ملف محافر الرمل العشوائية وغير المرخصة يوم أمس، جاء فيه "تلقى المرصد البيئي التابع للحركة البيئيّة اللبنانيّة يوم أمس الخميس الواقع فيه 9 آذار 2017، شكاوى جديدة عن استمرار العمل بالمحافر غير الشرعيّة وغير المرخّصة في جبل لبنان، بذريعة قرار شفهي يسمح باستخراج الرمول يومي الإثنين والخميس".

مناشدةً رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بهذا الملف، "العمل فوراً على توقيف المحافر العشوائيّة ومنع تشويه جبال لبنان والمتاجرة بتراب الوطن الذي مات من أجل الدفاع عنه الكثيرون". كما وتؤكد الحركة أنها لا تهدف إلى قطع لقمة عيش أصحاب المرامل ولا عرقلة المشاريع الإنمائية إنما وبحكم موقعها تجد نفسها مسؤولة عن رصد المشاريع العشوائية والضغط من أجل احترام القوانين والمعايير البيئيّة والحرص على إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ أي مشروع قد يهدد البيئة بسبب حجمه أو طبيعته أو أثره أو نشاطه".



تحركات تصعيدية

وفي منطقتي الشوف وعاليه يؤكد سكانهما أن سرقة الرمول تحصل بغطاء سياسي من الرؤوس السياسية في الجبل. ويشير الناشط إيهاب أبو فخر عضو التجمع البيئي في الجبل، لـ"البلد" بأن أول شكوى (صورة) وصلت للتجمع البيئي في الجبل توثق سرقة الرمول في مناطق الشوف وعاليه، كانت في تاريخ 14 شباط الماضي، وتعاظمت سرقة الرمول مؤخرا بشكلٍ ملحوظ، تذرعا بالقرار الذي يسمح لهم بنقل الرمول كل اثنين وخميس. ويشير أبو فخر إلى أن نقل الرمول توقف في منطقة أغميد بضغط من السلطات المحلية المتمثلة برئيس البلدية بعد أن تابع الموضوع مع فصيلة الدرك المعنية في المنطقة، بينما هو مستمر في منطقتي العزونية وكفر متى. أما التجمع البيئي في الجبل فيتوجه إلى تحركات تصعيدية في الشارع لوضع حد لهذا الوضع غير البيئي وغير المبرر.



جريمة مشرعنة

وعليه، يستمر اليوم تشويه الطبيعة، تهديد البيئة والسلامة العامة، في عدد كبير من مناطق لبنان، بقرارٍ من جهة رسمية لا يستبعد المتابعون أن تكون وزارية أو رئاسية. قرارٌ وإن قبلت به قوانين الدولة فلن تقبل به قوانين الطبيعة. وفي الوقت الذي يجب فيه محاسبة المعتدين على البيئة، يتم تنفيذ هذا التخريب بحماية أمنية على الرغم من أنه "وفقا للمرسوم رقم 8803، إن استثمار المرامل يتطلب ترخيصا رسميا مبنيا على دراسات ومستندات، كما يتطلب دراسة تقييم أثر بيئي بناء على المرسوم رقم 8633". فهل من جهة رسمية حريصة على ما تبقى من وجه لبنان الطبيعي توقف هذه الجريمة أو أقلها تزيل الغطاء الشرعي عنها..؟!