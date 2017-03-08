"نيغاتيف".. صورة اللاجئات السوريات من عدسة القرار1325

يتوارد إلى أذهان البعض بمجرّد ذكر صفة لاجئة "خيم أشبه بالعراء، امرأة تطبخ... تغسل... تتسوّل، طفلة تبيع الورود...العلكة...الابتسامات الصفراء، لاجئة (تبيع الهوى) مقابل المال، قوّاد (يتاجر بالبشر) ويستغلّ معاناة اللاجئات السوريات وعوزهن..." وغيرها من الصور النمطية التي يحاول المجتمع الذكوري والعنصري تكريسها أمرًا واقعًا تنطلق منه بعض وسائل الإعلام، تتماهى فيه، وتصب على نيرانه زيت ذكوريتها وعنصريتها وتقدّمه صوراً معلبة للمشاهد/القارئ الذي تعلّم منذ نعومة أظافره بأن الإعلام مرآة الواقع، ولكنه وعى متأخرا بأن هذه المرآة أسهمت بعض الأقلام المتجردة من إنسانيتها على مُفترَق العرق والجنس، بتشويهها بطريقة أو بأخرى.



نظمت مؤسسة "أبعاد"، لمناسبة يوم المرأة العالمي، لقاءً أطلقت خلاله "نيغاتيف: صورة النساء اللاجئات من سوريا إلى لبنان في الإعلام اللبناني"، وهي دراسة مسحية رصدت تغطية وسائل الإعلام المرئي والمسموع منه والمكتوب لقضايا النساء اللاجئات من عدسة قرار مجلس الأمن 1325. وشارك في اللقاء مارون صالحاني ممثلا وزير الإعلام ملحم الرياشي، وعدد من الإعلاميين/ الإعلاميات وممثلون عن المنظمات النسائية والمهتمون بشؤون المرأة، بينما أدارت النقاش الإعلامية ديانا مقلد.



بانوراما تحليلية

"بينما كان يُفترض بالسلطات اللبنانية متابعة ملف اللجوء السوري والعمل على تأمين حاجات اللاجئين، وفقاً للأعراف والقوانين الدولية كان التعامل الرسمي مع اللاجئين (ذكوراً وإناثاً) في لبنان مشوباً بالكثير من المغالطات التي تكاد تكون من المكرسات، آخذاً في الحسبان اعتماد السياسة الرسمية على مبدأ إهمال معالجة كارثة إنسانية واجتماعية عامة. وإذا كانت القضايا المتعلِّقة بالمرأة وشؤونها في لبنان لا تزال، أساساً، موضع إهمال وإنكار للحقوق نتيجة منظومة متكاملة من العوامل (الدينية والسياسية والإعلامية والاجتماعية) تتحكَّم بمفاصل البلاد، فقد جاءت متابعة أوضاع اللاجئات السوريات لتثبّت هذا الواقع ولتكرِّس الأفكار السابقة المنتشرة في المجتمع اللبناني. ومن السياسة العامة والرسمية، إلى الإعلام، لم يختلف الوضع كثيراً. ففي محاولة لرصد كيفية تعاطي الإعلام مع اللاجئين عموماً، ومع صورة اللاجئات خصوصاً، تقدم هذه الورقة بانوراما تحليليَّة لِمَا نشر في ثلاث صحف محلية رئيسية وثلاث محطات تلفزيونية محلية رئيسية، خلال الفترة الزمنية الممتدة من بداية حزيران 2015 إلى نهاية حزيران 2016 (13 شهراً)".



أهم النتائج

وحسب نتائج المسح الإعلامي الذي أعده كل من الصحافيين ثائر غندور ونادر فوز، بينت الدراسة أن المعالجة الصحافية لأزمة اللجوء لم تكن مختلفة كثيرا عن الواقع السياسي العام، كما لم يختلف كذلك التعامل مع اللاجئات تحديدا. فقد ظلت النساء السوريات مغيبات، إذ لم ينلن سوى 3 في المئة من مجمل المواد المنشورة في الصحف الثلاث (السفير/ النهار والأخبار) و20 في من التقارير التلفزيونية على (قناة الجديد، إم تي في وإل بي سي). أما هذا الحضور الخجول، فقد جاء على خلفية كشف شبكة الإتجار بالبشر في مدينة جونية في نيسان 2016 بشكل رئيسي.

وأظهر تحليل المواد الإعلامية الجندري (gender analysis) أن المواد التي تناولت قضايا النساء بشكل مباشر في الصحافة المكتوبة اقتصرت على 14 مادة صحافية من أصل 504 مواد (لبنانية). وهذا يعني أن تناول النساء في الإعلام اللبناني لم يتجاوز 3 في المئة من مجمل المواد الإعلامية المتعلقة باللاجئين واللاجئات السوريين في لبنان. أما تلفزيونيا، فقد تناول 26 تقريرا فقط من أصل 132 قضايا النساء بشكل مباشر، أي ما يشكل 20 في المئة فقط من التقارير المعروضة على الشاشات الثلاث. وفي مضمون هذه التقارير أو المقالات، يتبين أنها تناولت بمجملها تصوير النساء بوصفهن ضحايا عنف منزلي أو مجتمعي أو ضحايا إتجار (بالنساء)، أو ضحايا الذهنية الذكورية السائدة، من حيث تصويرهن في دور رعائي تقليدي (التلفزيونات) ولم تعمد إلى متابعة مصائر النساء اللواتي حظين بتغطية إعلامية، سواء أكنّ ضحايا عنف أو إتجار، ولم تسع لإنتاج تحقيقات للتقصّي أو المتابعة. كما استخدمت العبارات السلبية النمطية بشكل شبه تلقائي، الأمر الذي يعكس نقصا في معرفة المصطلحات المفترض استخدامها في قضايا مماثلة.

ومن عدسة قرار مجلس الأمن رقم 1325، أظهرت الدراسة أن وسائل الإعلام، بمجملها، "عملت من ضمن المنظومة الإعلامية التابعة للسلطة السياسية التي سعت إلى شيطنة اللجوء السوري والتعامل معه ضمن منطق التعميم، مما أدى إلى تهميش قضايا النساء وعدم متابعتها والإضاءة عليها بفاعلية. قد تكون مشاركة النساء في عملية صنع السلام في سورية ضعيفة جدا، خصوصا أن عملية السلام نفسها في مأزق جدي، لكن كان هناك قصور كبير في نقل الحديث عن أدوار النساء في صنع السلام في المجتمعات المحيطة بهن. والسؤال الأساسي الذي لم تقدم الإجابة عليه هو: ما دور النساء في عدم تحول اللاجئين إلى أزمات متنقلة في لبنان، وخصوصا أن الضغوط التي يتعرض لها مجتمع اللاجئين كبيرة جدا، وعلى مختلف المستويات، أكان على مستوى السياسة أم على مستويات الأوضاع القانونية والاقتصادية والسكنية والتعليمية وأوضاع العمل والممارسات العنصرية والتمييزية؟".

وأشارت الخلاصة الناجمة عن دراسة ست من "أبرز وسائل الإعلام اللبنانية المرئية والمكتوبة"، إلى أن "اللاجئات السوريات لسن أكثر من ضحايا، في أحسن الحالات، إذ لم يضطلعن بأيِ أدوار سياسية واجتماعية واقتصادية. كما أنهن لسن جزءا من عملية صنع القرار في مفاوضات السلام في سورية أو في إدارة شؤونهن الحياتية، وليس ثمة بحث وإضاءة على إمكان وصولهن إلى الخدمات التي يفترض أن تقدم للاجئين، بالرغم من ورود الكثير من الإعتراضات على الإغاثة. ولربما كانت النقطة الإيجابية الوحيدة، هي عدم تصوير اللاجئات بوصفهن مصدرا للعنف أو للإرهاب، كما هي الحال بالنسبة إلى الرجال. بيد أن النساء كن عرضة للتعميم والتنميط الجنوسي ولتحميلهن مسؤوليات سياسية، كبقية اللاجئين".



أبرز التوصيات

وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات نذكر من أبرزها:

1- إنشاء منصة إعلامية متخصصة في إنتاج مواد إعلامية تتعلق باللاجئين وبأوضاعهم وعلاقتهم بالمجتمعات المضيفة وبالسلطة اللبنانية. وتتضمن هذه المنصة مرصدا إلكترونيا لتعامل الإعلام اللبناني ووسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية لقضايا النساء بهدف توليد وعي عام وضغط اجتماعي على المؤسسات الإعلامية، كيما تندفع نحو المزيد من التعامل بجدية أكبر وحساسية أعلى مع قضايا النساء.

2- العمل مع مختلف وسائل الإعلام، عبر المسؤولين عن إدارة إنتاج المواد الصحافية، بهدف تعريفها على قرار مجلس الأمن 1325 ومندرجاته وأهميته، وإشراكهم في تحويل المواد الصحافية والإعلامية إلى مواد تعبر عن بنود هذا القرار.

3- العمل مع عدد من الصحافيين الشباب والمخضرمين بهدف إنتاج صحافيات متخصصات، يمتلكن المهارة والحساسية والقدرة على تناول قضايا النساء، وعلى إدخال التحقيق الاستقصائي إلى هذا الموضوع، بهدف الانتقال من التغطية الخبرية لقضايا النساء الاقتصادية والقانونية والاجتماعية.

4- تدريب نساء يتمتعن بأدوار قيادية في مجتمعات اللجوء على التعامل مع وسائل الإعلام وعلى تحويل قصصهن إلى مواد قابلة للنشر في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية. أضف إلى ذلك العمل على إنشاء شبكة إعلام اجتماعية تنطق باسم اللاجئين".



فخ التعميم

وفي الختام، وإن كان التنويه بهذا العمل الذي تناول قضية اللجوء السوري من ناحية الصورة الإعلامية واجباً، لا سيما وأن في لبنان "سجلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين السوريين في تشرين الثاني 2016، وجود مليون و17 ألف و433 لاجئاً سورياً، إضافة إلى عشرات الآلاف الآخرين غير المسجلين لدى المنظمة والأجهزة الرسمية اللبنانية، مع الإشارة إلى أن العدد الأعلى للاجئين المسجلين بلغ مليون و196 ألف لاجئ في نيسان 2015". تجدر الإشارة أيضاً ومن باب المهنية، إلى أن الدراسة وقعت بفخ التعميم، انطلاقاً من أن الوسائل الإعلامية التي كانت قيد البحث لا تعطي بالضرورة الصورة العامة للإعلام اللبناني، ولا تعكس بالتالي الصورة الدقيقة والنهائية لتعاطي الإعلام اللبناني مع قضية اللجوء السوري، (اللاجئات على وجه الخصوص). وحرصاً منا على إيصال الصورة الصحيحة للقارئ يجب التذكير بأن بعض المؤسسات الإعلامية وعلى رأسها جريدة "البلد" تعاطت مع هذه القضية لا سيما قضية الإتجار بالبشر- شي موريس (نقطة انطلاق دراسة "نيغاتيف")، من منطلق إنساني مهني بحت في عدد من التحقيقات، على غرار تقارير أخرى تناولت الموضوع بإيجابية في عدد من المواقع الإلكترونية والوكالات التي تعتبر اليوم جزءا لا يتجزأ من الإعلام اللبناني. وعليه كان الأولى بمعدّي الدراسة توسيع بيكار بحثهم لإيصال صورة أدق عن الموضوع قيد الدرس، وإعطاء كل ذي حقٍ حقه.