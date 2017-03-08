ميشال فاضل يفيض انسانية بعد تعيينه سفيرا لمرض التصلب المتعدد

شاركَ المؤلف الموسيقي الفنان ميشال فاضل، بعدَ تعيينه سفير مرض التصلب المتعدّد في مركز نعمه وتريز طعمه في الحفل الخامس لجمع التبرّعات لأصدقاء التصلّب المتعدّد في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت الذي أقيمَ في فندق الفور سيزونز بيروت نهار السبت 4 آذار. وقد أخذ ميشال فاضل على عاتقه مهمة التوعية حول هذا المرض وإلقاء الضوء عليه من خلال نشاطاته الفنية. وكانت مشاركته مميزة جداً، بحيث أنّها ألقت جوّ من الرقي على الحفل من خلال العزف الموسيقى الرائع على البيانو الذي تخلله لوحات لأهم عظماء في الطرب العربي بحضور شخصيات اجتماعية، فنية و سياسية.