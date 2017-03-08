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هذا ما حصل بين عايدة ابو جودة والرئيس بري على متن الطائرة!

هذا ما حصل بين عايدة ابو جودة والرئيس بري على متن الطائرة!
هذا ما حصل بين عايدة ابو جودة والرئيس بري على متن الطائرة!
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  • الاربعاء 8 مارس 2017 09:17

ترقب المشاهد اللبناني على احر من الجمر اللقاء المنتظر مع نجمة الابتسامة والديناميكية القادمة من زمن الفن الجميل عايدة ابو جودة مع مقدم برنامج "لهون وبس" هشام حداد الذي يدرك وكالعادة من أن يؤكل كتف النجاح والاستمرارية.

دخلت ابو جودة بتسريحتها المعتادة وابتسامتها الساحرة التي تضج بالحياة والامل. دخلت كما عرفناها دوما وجه السعد للتواضع متخلية عن كل بهرجة لها علاقة بالنجومية. غنت ورقصت وضحكت واضحكتنا من القلب على وسط فني اشبه بورقة توت.

تحدثت عن رفيقها عازف الطبلة ستراك واسترجعت اغنيات العز "انا عايدة ام الجود"، "اسمر وبسيارة جيب" وتطرقت إلى اغنية "ايام اللولو" التي كانت لها لكن الفنان القدير ايلي شويري عوض عليها بأغنية "فوزي".

كما ان عايدة جاهرت بحبها لدولة الرئيس نبيه بري فقالت:" بحبه وبحب كل من يحبه" وتطرقت إلى ما حصل معها خلال عودتها إلى لبنان قادمة من مصر. فقالت:"لم اتمكن من حجز بطاقة في الدرجة الأولى لان الرئيس بري حجزها كل مقاعدها... وحين اعتليت درج الطائرة التقيته واخبرته أنني بسببه سأجلس في الخلف... عندها قال لها إنها ارزة لبنان وابى الا ان تجلس في الدرجة الاولى مستبعدا بعض الوزراء إلى الخلف."

وفي الختام استذكرت مقولة الاستاذ سيمون اسمر ورميو لحود "بعد مية سنة ما بيجي متلك" لتعلن على وقع أغنية "أحبك وأحبّ كل يلي بحبّك" أنها ستعود إلى احياء الحفلات والمهرجانات.

 

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