نجوى كرم تنشر الكلمات الأخيرة لشقيقها عن الموت وتسأل: "غريب"!

تعيش الفنانة نجوى كرم حالة من الحزن الشديد على رحيل شقيقها نقولا كرم محاولة ان تتواصل مع كل اثر له ومن خلال الصلاة. نجوى نشرت الصورة التي كان يضعها نقولا على الواتساب وتظهر كلمات مؤثرة عن الموت يقول فيها: ان الانسان لا يموت دفعة واحدة وانما يموت بطريقة الأجزاء… كلما رحل صديق مات جزء وكلما غادرنا حبيب مات جزء وكلما قتل حلم من احلامنا مات جزء… فيأتي الموت الأكبر ليجد كل الاجزاء ميتة فيحملها ويرحل". نجوى علقت على الصورة بالقول:" هيدي كان صرلها شهر على واتساب شقيقي نقولا...غريب! مع إنو كان أمير الفرحة والضحكة".يذكر ان نجوى نشرت صورة تجمعها بشقيقها مرسومة بدقة تظهره وهو يحضنها من الخلف وعلقت عليها بالقول:"احبك".