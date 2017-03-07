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الجيش الأميركي: نشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية
الجيش الأميركي: نشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية
الجيش الأميركي: نشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية
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الثلاثاء 7 مارس 2017 06:14
أعلنت القيادة الأميركية في المحيط الهادي في بيان، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة بدأت في نشر نظام ثاد المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية.
وجاء في البيان أنه سيتم نشر النظام لمواجهة التجارب النووية والصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.
وقال قائد القيادة الأميركية في المحيط الهادي، الأميرال هاري هاريس: "استمرار أفعال كوريا الشمالية الاستفزازية بما يشمل إطلاق صواريخ متعددة إنما يؤكد رجاحة القرار الذي اتخذناه العام الماضي بنشر ثاد في كوريا الجنوبية".
وكانت سول أعلنت منذ أكثر من عام موافقتها على نشر منظومة الدرع الصاروخية، الذي تعتبره الصين تهديدا لأمنها.
وأشارت قيادة القوات الأميركية في المحيط الهادئ في بيان إلى أنها "نشرت العناصر الأولى" من منظومة "ثاد" في كوريا الجنوبية، الثلاثاء.
وبحسب البنتاغون، فإن نشر هذه المنظومة يرفع مستوى الحماية نسبة إلى المنظومة الحالية، ويحمي الأراضي الكورية الجنوبية والقوات الأميركية هناك.
ومنظومة "ثاد" مصممة لاعتراض وتدمير الصواريخ البالستية، وهي لا تزال خارج الغلاف الجوي أو على وشك دخولها خلال آخر مراحلها.
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