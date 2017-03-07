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القوات العراقية تسيطر على مقر الحكومة بالموصل

القوات العراقية تسيطر على مقر الحكومة بالموصل
القوات العراقية تسيطر على مقر الحكومة بالموصل
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  • الثلاثاء 7 مارس 2017 06:11
قال المتحدث باسم قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، المقدم عبدالأمير المحمداوي، إن قوات الأمن العراقية الخاصة أخرجت مقاتلي داعش، الثلاثاء، من مبنى الحكومة الرئيسي في الموصل، آخر معقل رئيسي للتنظيم المتطرف بالعراق.

وقال المقدم عبد الأمير المحمداوي المتحدث باسم قوة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية في تصريحات لرويترز إن القوة سيطرت أيضا على المتحف الرئيسي بالمدينة، الذي نهبه المتشددون وألحقوا به أضرارا.

وأضاف أن فريقا من قوة الرد السريع اقتحم مبنى محافظة نينوى والمجمع الحكومي المحيط به خلال الليل في عملية استغرقت حوالي ساعة.
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