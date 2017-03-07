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وكالة الطاقة تحذر من "أزمة معروض" نفطي
وكالة الطاقة تحذر من "أزمة معروض" نفطي
وكالة الطاقة تحذر من "أزمة معروض" نفطي
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الثلاثاء 7 مارس 2017 06:00
أعلنت وكالة الطاقة الدولية، امس الاول، أن إمدادات النفط العالمية ربما تجد صعوبة في مواكبة الطلب بعد عام 2020 مع ظهور أثر عامين من نقص استثمارات زيادة الإنتاج، إذ قد تتراجع الطاقة الفائضة لأدنى مستوياتها في 14 عاما مما قد يدفع الأسعار إلى ارتفاع حاد.
وذكرت وكالة الطاقة في تقريرها عن التوقعات وتحليل السوق "النفط 2017"، الذي يصدر كل 5 سنوات أن المستثمرين لا يراهنون بشكل عام على ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام في أي وقت قريب، لكن انكماش الإنفاق العالمي في 2015 و2016 وتنامي الطلب يعني أن العالم ربما يواجه "أزمة معروض" إذا لم تحصل مشروعات جديدة على الضوء الأخضر قريبا.
ومن المتوقع أن يأتي معظم نمو الإمدادات من الولايات المتحدة، حيث أشارت الوكالة إلى أن إنتاج النفط الصخري سيزيد 1.4 مليون برميل يوميا بحلول 2022 حتى إذا استمرت الأسعار قرب مستوياتها الحالية عند 60 دولارا للبرميل وقد تكون الاستجابة أقوى إذا ارتفعت الأسعار أكثر.
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