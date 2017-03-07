تصفح جريدة البلد
الاربعاء 8 آذار 2017
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
لوحة القيادة
الرئيسية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
دول آسيوية تفرض قيودا على "الدواجن الأميركية"
دول آسيوية تفرض قيودا على "الدواجن الأميركية"
دول آسيوية تفرض قيودا على "الدواجن الأميركية"
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الثلاثاء 7 مارس 2017 05:58
أعلنت حكومة كوريا الجنوبية ومجموعة تجارية أميركية، امس الاول، أن كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وهونغ كونغ فرضت قيودا على ورادات الدواجن الأميركية بعدما اكتشفت الولايات المتحدة أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور هذا العام في مزرعة دجاج تجارية.
وقالت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية إن الحكومة ستفرض حظرا على واردات الدواجن والبيض الأميركية بعدما تأكدت، الأحد، حالة إصابة بفيروس إتش7 المسبب لإنفلونزا الطيور في مزرعة للدجاج في ولاية تينيسي.
وقال رئيس مجلس صادرات الدواجن والبيض الأميركية، جيمس سومنر، إن اليابان وتايوان ستحظران استيراد الدواجن من الولاية الأميركية، بينما ستفرض هونغ كونغ قيودا على الواردات من تينيسي.
وستقلل القيود قدرة شركات الدجاج الأميركية الكبرى مثل تايسون فودز وبلغريم برايد على تصدير الدواجن.
ومزرعة تينيسي، التي تم رصد حالة الإصابة بها متعاقدة على بيع طيور لشركة تايسون.
وقالت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية في بيان إن الحظر سار اعتبارا من، الاثنين، وأن الدواجن الحية والبيض تخضع للحظر، بينما لا يزال بالإمكان استيراد منتجات البيض ولحوم الدجاج المعالجة بالحرارة.
وتستورد كوريا الجنوبية، أكبر رابع اقتصاد في آسيا، البيض من الولايات المتحدة، حيث تسبب أسوأ تفش لإنفلونزا الطيور في تقليص إمدادات البيض.
واستوردت كوريا الجنوبية ما يقرب من 1049 طنا من البيض الأميركي هذا العام حتى الآن وفقا لبيانات وزارة الزراعة التي قامت بحصر ما يصل إلى 98 في المئة من ورادات البيض الإجمالية حتى الثالث من مارس.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
7 + 6 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
فوائد الأبحاث في مرحلة الإجازة الجامعية من منظار الطالب والأستاذ
الاحد 5 آذار 2017
القضاء ينتقم لحقوق المعوقين
الاثنين 6 آذار 2017
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011