دول آسيوية تفرض قيودا على "الدواجن الأميركية"

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية ومجموعة تجارية أميركية، امس الاول، أن كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وهونغ كونغ فرضت قيودا على ورادات الدواجن الأميركية بعدما اكتشفت الولايات المتحدة أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور هذا العام في مزرعة دجاج تجارية.



وقالت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية إن الحكومة ستفرض حظرا على واردات الدواجن والبيض الأميركية بعدما تأكدت، الأحد، حالة إصابة بفيروس إتش7 المسبب لإنفلونزا الطيور في مزرعة للدجاج في ولاية تينيسي.



وقال رئيس مجلس صادرات الدواجن والبيض الأميركية، جيمس سومنر، إن اليابان وتايوان ستحظران استيراد الدواجن من الولاية الأميركية، بينما ستفرض هونغ كونغ قيودا على الواردات من تينيسي.



وستقلل القيود قدرة شركات الدجاج الأميركية الكبرى مثل تايسون فودز وبلغريم برايد على تصدير الدواجن.



ومزرعة تينيسي، التي تم رصد حالة الإصابة بها متعاقدة على بيع طيور لشركة تايسون.



وقالت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية في بيان إن الحظر سار اعتبارا من، الاثنين، وأن الدواجن الحية والبيض تخضع للحظر، بينما لا يزال بالإمكان استيراد منتجات البيض ولحوم الدجاج المعالجة بالحرارة.



وتستورد كوريا الجنوبية، أكبر رابع اقتصاد في آسيا، البيض من الولايات المتحدة، حيث تسبب أسوأ تفش لإنفلونزا الطيور في تقليص إمدادات البيض.



واستوردت كوريا الجنوبية ما يقرب من 1049 طنا من البيض الأميركي هذا العام حتى الآن وفقا لبيانات وزارة الزراعة التي قامت بحصر ما يصل إلى 98 في المئة من ورادات البيض الإجمالية حتى الثالث من مارس.

