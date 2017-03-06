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جو رعد يسدد "غول" في مرمى الكلينك

جو رعد يسدد "غول" في مرمى الكلينك
جو رعد يسدد
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  • الاثنين 6 مارس 2017 08:36

شن مصفف الشعر المعروف جو رعد هجوما عنيفا على كليب أغنية "غول" لعارضة الازياء ميريام كلينك واصفًا العمل بالعمل "الساقط العاهر" معتبرًا أن هذا الفن دعارة وليس ما ضحى من أجله، واصفًا نفسه بأنه مظلوم. رعد غرّد عبر تويتر قائلاَ "لما بلشت الفنّ كتار لاموني واعتمدوا على أحكام سابقة، بطلب اليوم يراجعوا أغانيي وكليباتي ليعرفوا آديه ظلموني لأني بعمري ما قدمت شي بيخدش الحيا ". ثم تابع: "يمكن أثرت الانتقادات بأسلوبي الغريب بتيابي بس ولا بعمري أطلقت تصريح مخل بالآداب، أنا ابن عيلة محافظة، أمي حجة وأختي محجبة، وتربينا عالأخلاق ".

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