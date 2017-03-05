فوائد الأبحاث في مرحلة الإجازة الجامعية من منظار الطالب والأستاذ

الدكتور إيلي بدر*

لطالما بحث الأساتذة الجامعيّون والمدراء الأكاديميّون في مدى فائدة الأبحاث في تعزيز معلومات طلاب الإجازة الجامعيّة (undergraduate students) ، وفي ما إذا كانت هذه الفوائد تعود بالخير على الأساتذة أم لا. ممّا لا شكّ فيه أنّ اختبار الأبحاث باكرًا وبصورة مستمرّة، يُغني خبرة الطالب. وقد أثبتت هذه الأداة التعليميّة جدواها عن طريق الاختبار، وتمّت مناقشتها بإسهاب في مجالات عدّة .

في حين تعدّدت فوائد الأبحاث في مرحلة الإجازة الجامعيّة، يحتار الأكاديميّون عندما يتعلّق الأمر بالتوفيق بين فوائد الأبحاث وتلك المرتبطة بالمهارات التطبيقيّة، مثل التصميم، والعمل المخبري، والمشاريع الميدانية، وغيرها. وفي بعض الأحيان، تفضّل بعض المؤسّسات المانحة للاعتماد، ولا سيّما تلك التي تمنح الإعتمادات للاختصاصات المهنيّة، أن تمنح الاعتماد للمؤسسات التي تعتمد الأعمال التطبيقيّة بدل الأبحاث النظريّة .

كيف تفيد الأبحاث الطالب على مستوى شهادة الإجازة؟

الفائدة المباشرة لأيّ عملٍ بحثيّ تبدأ داخل غرفة الصفّ؛ إذ إنّ وصف ظاهرة ما والمحاضرة عنها يختلفان تمامًا عن وضع الفرضيّات وبدء البحث عن الحلول واستخدام المسلّمات الضمنية، وجمع البيانات وغيرها من المعلومات الأساسيّة لمعالجة المشكلة وحلّها. وعندما يقوم الطالب بهذه الأنشطة، تتعمّق معرفته وتتسع آفاقه بشكل كبير. أضف أنّ القيام بأنشطة بحثيّة على مستوى شهادة الإجازة، يعتبر بمثابة التمرين التدريبيّ الأول الذي يزوّد الطالب بالمهارات التعلّميّة لمدى الحياة. بالتالي، فالتعلّم على مدى الحياة يعوّد الطالب على الابتكار، واتخاذ المبادرات، والاستجابة سريعًا لحلّ المشكلات؛ ما يمكّنه، في ما بعد، من التأقلم مع متطلّبات السوق عندما يبدأ مسيرته المهنيّة. أضف أنّ الأبحاث الجامعية توفّر للطالب فرصةً دائمة للتعلم الفردي بإشراف الأستاذ مباشرة، وهي فرصة لا يحظى بها الطلاب إلاّ قليلاً في منهاج الإجازة الجامعيّة .

من ناحية أخرى، تعزّز الأبحاث الجامعيةّ الحسّ النقدي لدى الطالب، وتنمّي مهارات التفكير الحرّ والتواصل، والقدرة على الابداع وحلّ المسائل المعقّدة. كما أنها تساعده على ابتكار وسائل معرفيّة جديدة في مجال أكاديميّ متطوّر، ليستخدمها في ما بعد لحلّ مسائل فعليّة .

وقد يكتشف بعض الطلاب، من خلال الأبحاث التي قاموا بها على مستوى شهادة الإجازة، شغفهم بالأبحاث ويتابعون دراسات جامعية عليا توصلهم في نهاية المطاف إلى تبوّؤ مناصب أكاديميّة .

ومن الفوائد الأخرى الرائعة للأبحاث على مستوى الإجازة الجامعيّة، إطلاع الطالب على التعلّم التعاوني والعمل الجماعي، وهي مهارات يصعب تعليمها نظريًّا. فالأبحاث عادة تتمّ ضمن فرق؛ بالتالي على أعضاء الفريق أن يتعلّموا كيف يتعاونون مع بعضهم البعض ويتفاعلون من أجل تحقيق النتائج المرجوّة. أضف أن فوائد العمل ضمن فريق تزيد إذا كان موضوع البحث، في طبيعته، متعدّد الجوانب والتخصّصات. وبما أنّ طبيعة الأبحاث اليوم متعدّدة الجوانب والمواضيع، أصبحت الفرق المتعدّدة الاختصاصات هي القاعدة في أيّ عمل بحثيّ؛ لذلك، ينبغي تعزيز العمل الجماعيّ في أولى مراحل الدراسة الجامعيّة .

هل الأبحاث على مستوى شهادة الإجازة تفيد الأستاذ؟

بالطبع! في الواقع، عندما كنت أعمل لأترقّى أكاديميًّا ولأتثبّت في الملاك، أصدرت عددًا من المنشورات المبنية على أعمال بحثيّة قمت بها مع طلابي في مرحلة الإجازة الجامعيّة. حينها، قمت بذلك بحكم الضرورة لأنه لم تكن هناك دراسات ماجستير في القسم الذي كنت أعلّم فيه، ولم تكن هناك كليّة تقدّم مجالًا تخصّصيًا؛ فاضطررت للعمل بما توفّر لي من "موارد بشريّة". وقمت بذلك أيضًا لأنّ العمل مع طلاب الإجازة الجامعية ممتعٌ بقدر ما هو مع كبار الباحثين وزملاء لي في الكليّة. أضف أنّ القيام بأبحاث عالية المستوى مع طلاب الإجازة يطرح تحدّيات أكبر من تلك التي نواجهها عندما نعمل مع طلاب ماجستير أو زملاء لنا. فخلافًا لطلاّب الماجستير، يحتاج طلاب الإجازة لمراقبة دقيقة ومتابعة دائمة. وفي الكثير من الأحيان، كانت الأعمال البحثية مع طلاب الإجازة تتطلّب وقتًا أكثر من اللازم، ولكنّ النتائج كانت رائعة حقًّا !

عندما يستعمل الأساتذة الجامعيّون مصطلح "بحث" مع طلابهم في مرحلة الإجازة الجامعية، غالبًا ما يعنون أمرين مختلفين، هما: البحث العادي الذي يتضمّن عملاً روتينيًّا ورتيبًا يترجم غالبًا بـ"إبتكر شيفرة محدّدة" أو "قم بهذا الاختبار أو ذاك"، أو البحث الفعليّ الذي يشتمل على معالجة موضوع محدّد، وتقديم نتائج والتحقّق منها (في هذا الإطار، كان موضوع بحثي "ميكانيكا الأجسام الصّلبة وإجهاد المعادن على المستويين النظريّ والاختباريّ).

ختامًا، عندما أتحدّث عن أبحاث الإجازة الجامعيّة، أعني بذلك الأبحاث التي تقدّم موضوعًا جديدًا ومبتكرًا ينشر في المجلات العمليّة، إلخ. ويمكنني أن أقول بكلّ ثقة إنّ العمل البحثيّ مع طلاب الإجازة الجامعيّة منحني هذا الرضى الشخصيّ الناتج من مساعدتهم على النموّ مهنيًّا وفكريًّا، ومواكبتي لعملهم وإشرافي الدائم عليه. ومع أنّ العمل مع هؤلاء الطلاب يتقدّم عادة ببطء، إلاّ أنّه مفعمٌ بالحماس والشّغف. كما أنّ عرض الأعمال البحثيّة التي قام بها طلاّبي خلال المؤتمرات التي شاركت فيها، منحني شعورًا بالرضى يفوق ذلك الذي أشعر به عندما أنشر، في مجلات علميّة، أوراقي البحثيّة التي أقوم بها لوحدي. وأخيرًا، إن إشراك طلابي في الأعمال البحثيّة الحقيقيّة جعل منّي أستاذًا أفضل، إذ غالبًا ما كنت أستعمل نتائج هذا النوع من الأبحاث في صفيّ.

* نائب الرئيس للشؤون الأكاديميّة في جامعة سيّدة اللّويزة