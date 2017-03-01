لا نفايات بعد إقفال مطمر الكوستا برافا!





بينما تتجه كلّ الأنظار نحو تاريخ 18 حزيران المقبل، موعد إقفال مطمر الكوستابرافا بشكل نهائي، بعد مرور 4 أشهر من تبليغ مجلس الإنماء والإعمار والشركة المشغلة في المطمر، قرار القضاء المستعجل بالإقفال. يحاول البعض التهويل إعلامياً، انطلاقاً من احتمال عودة النفايات إلى الشارع، ويسوق البعض الآخر للمحارق، انطلاقاً من إمكانية إقرار اللامركزية الإدارية. يعمل البعض الآخر في الخفاء وبخطوات متسارعة لإنضاح حلول بيئية مرحلية، يمكن أن تبصر النور خلال أيام، وأخرى مستدامة، قد تُخرج لبنان من دوامة أزمة النفايات التي طالت فصول مأساتها على أنفاس اللبنانيين."مع إقتراب موعد ذكرى العام الأول لصدور القرار الوزاري - تاريخ 12 آذار 2016 الذي قضى بحل مشكلة النفايات عبر إنشاء 3 مطامر ساحليّة (برج حمود، الجديدة وكوستابرافا) وبموجبه، أزيلت النفايات المتراكمة من الشوارع بطريقة غير مستدامة، خلافاً لكافة القوانين المحليّة والمعاهدات الدوليّة، في ظلّ معارضة البيئيّين والمجتمع المدني. وبعد مرور شهر على صدور قرار إقفال مطمر الكوستابرافا عن قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان في مهلة 4 أشهر من تاريخ تبليغ الحكم". تكشف جمعيّة الأرض – لبنان عن " NAWRAS# " وهي "خطّة بديلة إنتقاليّة لمدّة سنة لإدارة نفايات بيروت وجبل لبنان (3000 طن يومياً) قابلة للتنفيذ فوراً، تمّ عرضها على مستشاري رئاسة الجمهوريّة ووزارة البيئة. وتحترم هذه الخطة، المدعمة بدراسات الجدوى المالية والفنية، القوانين والإتفاقيات الدوليّة وتشكّل ضمانة لحماية البيئة البريّة والبحريّة، من خلال وضع حد لعمليات طمر النفايات في البحر، كما تشكل دعماً للصناعة اللبنانية من خلال إعادة التدوير، وللقطاع الزراعي من خلال التسبيخ.أهداف الخطةتهدف الخطة من الناحية الفنية، إلى تقليص نسبة طمر النفايات من 95 في المئة إلى 10 في المئة، كحد أقصى في السنة الأولى، فتساهم بإقفال فوري لمطمرين مستحدثين على البحر (الكوستا برافا والجديدة) من خلال :1- تسبيخ 50 في المئة من النفايات في معمل صيدا وفي أراض مؤمنة تبلغ مساحتها مليون متر مربّع في البقاع بعد فرز ثانوي في مركز الكرنتينا الذي يستوعب 2000 طن في اليوم. تجمع هذه النفايات العضويّة من حاويات الشوارع الخضراء.2- تدوير 30 في المئة من النفايات بعد فرزها في مركز العمروسية الذي يستوعب 1000 طن في اليوم. تجمع هذه النفايات من حاويات الشوارع الحمراء.3- تخزين 10 في المئة من المرفوضات ذات القيمة الحرارية.4- جمع النفايات الموسمية والخطرة على حدة وتخزينها في مستودع برج حمود.5- إطلاق حملة توعية للفرز من المصدر والعمل وفقاً لروزنامة جمع ومراقبة تنفيذ الخطة معتمدين على القوانين المحليّة المرعيّة الإجراء كقانون حماية البيئة، وقانون النظافة العامة وقانون البلديات.وتراهن جمعية الأرض لبنان في نجاح هذه الخطة، على اللبنانيين "إذ أنّهم أكثر من أي وقت مضى على استعداد لفرز نفاياتهم : أزمة 2015-2016 أدّت إلى تقوية العزائم، وبالفعل أكثر من 50 بلديّة وأكثر من 500 مدرسة في جبل لبنان إضافة إلى آلاف البيروتيين قد بدأوا بالفرز".توفير ماليوحسب الجمعية، فإنّ المهلة المتبقية لإقفال مطمر الكوستابرافا هي (3 أشهر و18 يوما )، وهي فترة كافية لإنشاء مركز التسبيخ في البقاع وتحسين معملي الفرز في العمروسيّة والكرنتينا، كما تكفي لإطلاق حملة توعية وطنيّة للفرز من المصدر وتوزيع حاويات الفرز على البلديات.أما على الصعيد المالي، فتساهم خطة NAWRAS# بتوفير ما يقارب الـ100 دولار في الطن الواحد من النفايات، أو نحو 100 مليون دولار أميركي في السنة لمعالجة نفايات، إضافة إلى توفير 100 مليون دولار نتيجة تقليص نسبة الطمر. كما أن الإنفاق الاستثماري للخطة محصور كونها تعتمد على بنية تحتية موجودة في (مركزي الفرز في الكرنتينا والعمروسيّة، معمل صيدا للتسبيخ، ومركز التخزين في برج حمود).توفير طمروتطلق جمعيّة الأرض- لبنان عبر "البلد" نداء إلى السلطات وجميع الأطراف المعنية في ملف النفايات بـ"ضرورة العمل بخطة NAWRAS# فوراً، كما تناشد المواطنين المشاركة في تطبيق هذه الخطة للخروج من أزمة النفايات والحفاظ على الصحة والسلامة العامة في المطار، والحد من تلوث البحر وانبعاثات الغازات الدفيئة والحفاظ على الموارد الطبيعيّة لنا وللأجيال القادمة".وفي تفاصيل الخطة، يؤكد مؤسس ورئيس "جمعية الأرض- لبنان" بول أبي راشد في حديثه لـ"البلد" على أن لا نفايات متراكمة في الشوارع في حال تم التعاون بين المواطنين، البلديات، والمعنيين لتنفيذ هذه الخطة، التي لها أن تخفف الطمر من 2400 طن في مطمر إلى 300 طن فقط، بكلفة لا تتعدى الـ55 دولارا لطن النفايات الواحد وهو السعر الذي يتضمن كلفة "الجمع، الفرز، التدوير، الطمر، والتسبيخ"، ما يعني توفير 100 دولار عن سعر معالجة طن النفايات الواحد اليوم. ولها أن تفيد القطاعين الزراعي والصناعي، عبر التسبيخ والتدوير. إضافة إلى الإستفادة من 300 طن من النفايات ذات القيمة الحرارية، والتي يمكن طمرها في "بصاليم" أو "الناعمة" لإنتاج الطاقة.في انتظار التنفيذويكشف أبي راشد بأن الأرض التي سيتم استئجارها والتي ستستقبل النفايات العضوية بعد مرورها إلى الكرنتينا "نظيفة مئة في المئة وخالية من الأكياس وكل الشوائب الأخرى" تقع في مقلب سلسلة جبال لبنان الغربية من ناحية البقاع الغربي، ولا تبعد أكثر من 50 كلم عن بيروت، وكلفة النقل من بيروت إليها لا تتجاوز الـ7 دولارات للطن الواحد.فمتى تبصر هذه الخطة النور؟ يشير أبي راشد الى أن الخطة دخلت في جدول أعمال المستشارين في القصر الجمهوري وفي وزارة البيئة، وتنتظر الموافقة للتنفيذ، وهناك إمكانية لتطبيقها فوراً، من دون انتظار موعد إقفال مطمر الكوستابرافا، وهي خطة مرحلية يمكن أن تمتد من سنة لخمس سنوات، وهي الفترة الكافية للبدء بتنفيذ الخطة المستدامة.إذاً، هي خطة مرحلية إنتقالية لها أن تؤسس لمرحلة مستدامة تكتب نهايةً سعيدة لفصول أزمة النفايات في لبنان. وبعد وصولها لأدراج المعنيين، نتمنى ألا تأخذ قيلولة قسرية تمهّد لها معركة المحارق التي تلقى صدى لها في أروقة بعض الشخصيات الرسمية النافذة، والإسراع بتطبيقها للحفاظ على آخر شط رملي بحري، يتم اليوم تدميره لبناء مطمر الجديدة بالقرب من مطمر برج حمود على ساحل المتن الشمالي.