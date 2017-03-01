المجتمع المدني ومعركة الإنتخابات "كما لم تكن من قبل"

تمعن القوى السياسية في تمييع البحث عن قوانين انتخاب جدية، فنراها تميت صيغة وتدفن أخرى، تضع ألغام الأحجام التمثيلية في طريق البحث، وعينها على قانون "التمديد المقنّع" (الستين)... وفي خضم كل هذا العبث على طاولة البحث عن قانون يبقى هناك في آخر حسابات العابثين مواطن لبناني، يعلّق آماله على تحالفات مجتمع مدني ربما يستطيع أن يكون صدى لصراخه. وعلى عكس الأحزاب السياسة وطموحاتها وطروحاتها التوسعية، يطمح المجتمع المدني في لبنان إلى عدد نواب بسيط يصل إلى سدة البرلمان، ليمثل حقيقةً ضمير المجتمع المدني، ويحمل في "شنطته" ملفات مشاريع تشبه معاناة ذاك اللبناني المرميّ على هامش ساحة النجمة، لا ملفات تعرّج على تلك المأساة المستنسخة وتصنع منها جسوراً للعبور إلى أرقام خيالية في حسابات مخفية.



المجتمع المدني، يصف المتابعون هذه التسمية بـ"المطاطة" انطلاقاً من أن بعض التعريفات في علم الاجتماع، تعتبر الأحزاب جزءا من المجتمع المدني، وبعضها يقول ان النقابات هي المجتمع المدني، بينما يرى بعضها الآخر أن المجتمع المدني هو كل مواطن معني بالشأن العام. أما عـ"اللبناني" فالأمر مختلف ويندرج في إطار المجتمع المدني كل مواطن ملّ المحادل الانتخابية، كفر بعيشٍ كريم لم يستطع إليه سبيلاً (ستين مرّة) أضناه حكم الميليشيات، كسرت ظهره سلطة أمر الواقع، سرق المفسدون لقمة عيشه من فمه وفم عياله... واتفق جلادوه على حرمانه من أبسط حقوقه، المتمثلة، بطريق خالية من النفايات، من الحفر، من زحمة السير، بقوتٍ غير مغمّس بالشقاء، بهواء غير مسرطن، بمساحة خضراء أو زرقاء يروي لها قصة بلدٍ صادر تجار الفساد قراره وعلبوا خيارات شعبه في صناديق اقتراع مسمومة، حتى بات المواطن فيه يبحث فقط عن حياةٍ "تشبه الحياة"، عن وطن يشبه الأوطان، ومدينة تشبه أهلها.



واقع جديد

فكيف يتحضّر المجتمع المدني الذي تُلقى على عاتقه مهمة انتشال اللبناني من مستنقع الأمر الواقع، لخوض المعركة الانتخابية النيابية، ما هي خطط المواجهة، كيف لهذه الخطط أن تتغير حسب قوانين الإنتخاب المتوقعة، وهل سنرى المجتمع المدني في تحالفات موحدة ووازنة على عكس "ضجيج" الإنتخابات البلدية الذي كان بلا "حجيج" رغم جماله؟

يؤكد أمين عام "مرصد الحراك المدني" غسان بو دياب في حديثه لـ"البلد" أنه وللمرة الأولى سيكون هناك حراك مدني انتخابي "ليس وحده" بل هو مع كل القوى السياسية المتضررة من قانون الستين وأخواته، وما أكثرهم، لا سيما في ظل التفاهمات الجديدة على الساحة اللبنانية والتي لها أن تكرس مفهوم المحادل الإنتخابية، دون أدنى شك.



معركة القانون

وللمجتمع المدني في هذا الإطار معركتان: أول معركة هي معركة تغيير القانون الإنتخابي، وهي التي يخوضها المجتمع المدني بالتعاون مع كل القوى المتضررة والرافضة لقانون الستين، و"حتى الآن هناك نجاح في هذه المعركة عبر رفض رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وبالتالي من الصعب أن يمرّ الستين الذي لا يتوافق مع تطلعات العهد الجديد"، أو "قانون العار وقانون حكام التسلط الميليشياوي " كما يفضل المرصد تسميته. ويعمل المجتمع المدني بشكل عام والمرصد بشكل خاص، على خوض معركة القانون "عبر الضغط من خلال علاقاتهم مع المفاوضين، والباحثين في صيغ قوانين الإنتخاب، الى جانب التهديد والضغط في الشارع". وذلك لأن قانون الانتخاب هو "هرمجدون" السياسة اللبنانية" على حدّ تعبير بو دياب، نسبةً إلى معركة هرمجدون، أي (المعركة النهائية بين الخير والشر).

ويميّز بو دياب بين رأيين في المجتمع المدني "قسم يريد الإنتخابات بموعدها، حتى ولو كانت على الستين، وقسم يريد الإنتخابات بموعدها ولكن ليس على الستين (التمديد المقنع) ويرفضها على أي قانون (تمديد مقنع)"، وهذا القسم ومنه مرصد الحراك المدني، يرضى مرحلياً و"لفترة موقتة" بالنسبية غير الكاملة. فـ"مجرّد دخول النسبية إلى القانون ستتغير كل الحسابات من نسب الإقتراع، ومن شعور المواطن بأن صوته يمكن أن يصل، وهو الأمر الذي نعوّل عليه كمدنيين".



معركة الانتخابات

ومعركة ثانية، هي المعركة الإنتخابية، وسيخوضها المجتمع المدني عبر مرشحين له في كل المناطق اللبنانية. وستكون المعركة مختلفة عن المعركة البلدية "كون المعركة هنا أصعب وقواعد اللعبة تتغير عن البلدية، فسيكون الترشّح مدروسًا ومنطقيًا وواقعيًا تبعا لكل دائرة وليس افتراضياً أو استعراضياً. فلن ينزل مرشحو المجتمع المدني لتلقي الضربات". ولا يستبعد بو دياب أن يلجأ المجتمع المدني في معركة الانتخابات النيابية المقبلة، الى تحالفات إنتخابية مع القوى المتضررة من المحادل الإنتخابية، حتى ولو كانت سياسية فـ"المهم أن يصل إلى البرلمان أشخاص يمثلون ضمير المجتمع المدني، وإذا كانت المصلحة العليا تقتضي نوعاً من أنواع التحالفات، فلتكن".



خريطة التحالفات

على أن تبقى خريطة هذه التحالفات بشكلها ومضمونها متوقفة على شكل ومضمون القانون الإنتخابي، الذي ستجرى عليه الإنتخابات النيابية، وحجم وعدد الدوائر. وهي التي ستختلف ما بين نسبي، مختلط، أو أكثري، فإذا كان القانون نسبيا سنذهب لتشكيل لوائح كاملة متكاملة، أما إذا كان أكثريًا أو مختلطًا فسنلجأ للتحالفات، ولكن الخطوات معلقة على عتبة القانون الانتخابي".



أمل التغيير

وعليه، يبقى أمل التغيير في الانتخابات المقبلة، عبر مجتمعٍ مدني (يُشبهنا)، رهن إرادة شعبٍ اعترض بالأمس، ويعترض اليوم، وسيعترض غداً، وهو نفسه الشعب الذي يعمل من حيث يدري أو لا يدري على تكريس واقع لا يليق به ولا بوطنه، وهو وحده مَن سيبقى يدفع ثمن خياراته الفاشلة غالياً، إلى أن يتمرد على استسلامه، وإلا ستكون النفايات على اختلاف أنواعها، بما فيها (السياسية) في انتظاره بعد كل استحقاق انتخابي.