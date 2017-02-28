القصر والمكوّن الدرزي... الجارُ للجار!

الياس قطار



ليس غريبًا على الرئيس ميشال عون أن يغازل الدروز أنّى كانوا ولا سيما دروز الجبل منهم. للرجل أسبابُه ودوافعُه وتاريخُه. لم يكن العماد يومًا في خصومةٍ مع المكوّن الدرزي حتى في حمأة ما قبل المصالحة التي أرساها بطريركٌ لم تكن العلاقة السائدة بينه وبين التيار الوطني الحرّ آنذاك في أفضل حالاتها .

يحرص الرئيس عون على دروز لبنان حرصَه على مسيحييه، خصوصًا أن له معهم باعًا طويلًا من العلاقات الراسخة واحترامًا عمرُه سنون لا يمكن لقانون انتخابي أن يفسدهما بين ليلةٍ وضحاها.

موقفٌ ظرفي قابل لليونة

في الأمس القريب تردّدت الوفود الاشتراكية الى الرابية ومنها الى القصر مهنئة وأكثر، ويوم أمس زار وفدٌ من طائفة الموحّدين الدروز القصر يتقدمهم وئام وهاب حيث كانت طمأنةٌ من الرئيس إزاء حرصه على جودة العلاقة بين المسيحيين والدروز واستمراريتها. كلامٌ ليس غريبًا على عون على ما يهمس أبناء الطائفة، وإن كانت تلك العلاقة مع الدروز المحسوبين على وليد جنبلاط عرفت شأنها شأن سواها من الثنائيات اللبنانية الطائفية طلعاتٍ ونزلاتٍ لم تكن كفيلة بكسر الجرّة نهائيًا بين الطرفين، لدرجة أن النائب وليد جنبلاط الذي لا “يوفّر” أحدًا على تويتر كان يحرص على عدم شمل العماد عون حتى قبل أن يغدو رئيسًا بتغريداته الساخرة أو الجارحة أو المقللة من قيمته واحترامه، تمامًا كما كان عون والعونيون يحرصون على عدم رفع سقف المواقف المعادية للمختارة لثقتهم أولًا بأن موقف سيّدها ظرفيٌّ قابلٌ للتعديل والليونة، وليقينهم ثانيًا بأن وجود جنبلاط حاجة للبنان وللأقلية الدرزية في البلاد.

العموميّات خير مفرّ

يعرف رئيس الجمهورية خير معرفةٍ حقيقة الانقسام الدرزي العمودي بين مرجعياتٍ ثلاث منها اثنتان وفيتان لمسيرته ولرئاسته وتتجسدان في النائب طلال إرسلان وفي الوزير السابق وئام وهاب، وجهة ثالثة أكثرية يمثّل حالتها النائب وليد جنبلاط التائه والمتوِّه. أما وقد بلغت الأمور عتبة قانون الانتخاب، وبقي جنبلاط وحيدًا أو شبه وحيدٍ مغرّدًا في ساحات “الأكثري البحت” أي عمليًا قانون الستين الساري، فكلامٌ رئاسيٌّ آخر لا يحمل من التنازل أمام زوّاره ذرةً، تمامًا كما لا يحمل رفع سقفٍ في وجه الضيوف الخائفين من قانونٍ إقصائي ينتزع منهم حصّة لا يحلمون في الحصول عليها وفق أي قانون غير “الستين” لا سيما على مستوى المسيحيين المحسوبين على كتلة درزية والمنتخبين بأصواتٍ درزية لمجرّد ترشُّحهم على لائحة وليد بيك. في المحصّلة، تكون العموميات وتاريخ العلاقة بين الطائفتين خير مفرٍّ وطريقة شديدة الحنكة لخروج الضيوف الأعزاء غير محرجين، ومن جهةٍ أخرى لمغازلتهم وإشعارهم بأن أكثر من يستشعر بحكاية الغبن تلك ويفهم معانيها وأبعادها هم المسيحيون الذين عاشوها فصولًا طويلة قبيل بلوغهم عتبة القصر بقرارٍ وشبه إجماع مسيحيَّين .

فتورات هامشية

في حال التعريج الى العلاقة التي جمعت الرئيس عون بالمكوّن الدرزي، مع استبعاد قراءة علاقته بأرسلان ووهاب والتي لم تشُبها شائبة يومًا، يمكن الاستخلاص أن الفتورات التي حالت دون لقاء عون وجنبلاط كانت هامشية وتفصيلية باستثناء الصفعة الرئاسية التي يصعب على البرتقاليين محوها أو نسيانها والمتجليّة في إسقاط اسم العماد عون من بورصة الأسماء المزكّاة للرئاسة في الدُور السعودية. ينكر الاشتراكيون الأمر فيما يصرّ العونيون على أن وليد بك هو من همس في الأذن السعودية يومها أن الجنرال لا يصلح للرئاسة ولا نريده بأي ثمن. لتلك المرحلة ظروفها المتبدّلة وليس التبدُّل غريبًا على جنبلاط. أشهرٌ تمضي، سليمان فرنجية يطلّ من كليمنصو معلنًا مباركة جنبلاط لترشُّحه، وهو ما أكده الأخير في مؤتمر صحافي مُظهرًا خلاله يده الطولى في تزكية فرنجية للموقع الأول تماهيًا مع مبادرة الرئيس سعد الحريري. رغم كلّ شيء وكلّ الطبخات، لم يأخذ العونيون على أنفسهم مقاطعة جنبلاط أو مخاصمته ولم يتوانوا عن التواصل معه لكن بحذرٍ شديد.

إحياء الآمال

مضت الأيام، كان “أنتين” جنبلاط هو الأقوى في قراءة الأحداث وعلى رأسها تلاشي ورقة فرنجية الرئاسية. عبّر عن ذلك مرارًا بتغريداتٍ غريبة عجيبة تلقفها قلائل لا سيما أذكياء الرابية الذين فهموا أن جنبلاط لا يقول شيئًا من فراغ ولا يلمّح من عبث. أعاد الرجل من حيث لا يدري إحياء الآمال البرتقالية بإمكانية نضوج الحلم الطويل. كان له فضلٌ في ذلك في مرحلةٍ كثرت خلالها النظريات والتنظير. اتصالٌ من هنا وآخر من هناك هدفهما الاستيضاح، قبل أن يخرج جنبلاط مجددًا الى العلن ليكون أوّل ناعي رئاسة فرنجية وأوّل مشجعّي ترشيح العماد ميشال عون بجملةٍ قوية في المبنى والمعنى: “إذا كان المسيحيون يجدون في رئاسته خلاصًا فلتكن”! في حينها تيقّنت الرابية من وجود طبخةٍ رئاسية جديدة تُنعِش آمال سيّدها وشعبه بقصر بعبدا وأن جنبلاط هو أحد أبرز أركانها بالتنسيق مع الرئيس الحريري. حصل الأمر فعلًا وكان جنبلاط وفيًا في التصويت أو من استطاع المَون عليهم في كتلته، وشبه منصفٍ أو راضٍ عن حصّته الوزارية. سارت الأمور على خير ما يُرام بعدما وُعِد الرجل بحصّة أفضل في الحكومة المقبلة، لكن ليس لوقتٍ طويل، فكل الإغراءات ما عادت نافعة أمام الرجل عندما استدرك أن هناك مسعًى “متعمدًا” للمساس بحصّته وتحديدًا المسيحية منها .

هل تكون الضربة قاضية؟

رغم كل ما يُحكى عن ليونةٍ جنبلاطية تذهب حدّ مبادرته بمختلطٍ لا يؤذيه، يبقى القانون الأكثري خيارَه المدلّل على حساب المشاريع الأخرى. ذاك الخيار الذي غدا سببًا أشبه بردّ فعل عكسي نكائي في عودة طرح النسبية الكاملة الى الواجهة من بوابة مشروع اللقاء الأرثوذكسي، وهو أشبه بجلطةٍ لجنبلاط. تلويحٌ يأتي بديهيًا وطبيعيًا على ما يؤكد طارحوه أمام تمسُّك فريق كبير معلن وغير معلن بإيثار خيارٍ أكل الدهر عليه وشرب وأصبح خارج حسابات العهد الجديد. فهل يكون قانون الانتخاب هذه المرة ضربةً قاضية لعلاقة المكون المسيحي الأكثري بالمكوّن الدرزي الأكثري بحيث يعجز الطرفان عن استنهاض روابطهما مجددًا لشدة المجافاة، خصوصًا أن الفريقين الدرزيَّين المنافسين لا ينفكان يطالبان بقانون تقتحمه النسبية بأيّ شكل؟