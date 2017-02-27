هكذا رد راغب علامة بعدما اثارت زيارته الرئيس محمود عباس الجدل!

بعدما اثارت زيارة السوبر ستار راغب علامة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في لبنان الكثير من الجدل ووضعها في المكان غير الصحيح عبر مواقع التواصل الاجتماعي قرر علامة الرد من خلال التويتر فقال:"وضع بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل زيارتي للرئيس محمود عباس في غير مكانها الصحيح! الزيارة كانت شخصية ونابعة من المحبة وإلإحترام لسيادة الرئيس.. وللأمانة فإن الحديث بمجمله كان عن الأوضاع السياسية والإجتماعية في منطقتنا وما تعانيه شعوبنا العربية من مؤامرات ".وكان علامة قد أوضح أن حديثاً دار بينه وبين الرئيس محمود عباس حول الأوضاع الراهنة وما يحدث من تطورات دولية وخصوصاً أوضاع الشعب الفلسطيني المظلوم.