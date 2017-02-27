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تفاصيل اطلالة النجمة نانسي عجرم الساحرة في اراب ايدول!

تفاصيل اطلالة النجمة نانسي عجرم الساحرة في اراب ايدول!
تفاصيل اطلالة النجمة نانسي عجرم الساحرة في اراب ايدول!
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  • الاثنين 27 فبراير 2017 11:44

تميزت اطلالة الفنانة نانسي عجرم في الحلقة الاخيرة من برنامج "اراب ايدول" بالفخامة والرقي. فقد اختارت فستانا اسود من تصميم العالمي ايلي صعب. الفستان مصنوع من اقمشة الدانتال والشيفون مع قصة الفستان المفتوحة على الكتفين اضافة إلى موضة الرسومات التي تحوي على النجوم الملونة التي بدت عصرية مع التفاصيل. الفستان اظهر مفاتن ارجل نانسي بأسلوب بارز. وقد اكتفت بوضع الاقراط البراقة والاساور المرصعة بالكريستال الفضي من داماس. اما الماكياج فقد لجأت نانسي إلى الماكياج الذي يظهر لون عينيها الازرق بطريقة ساحرة واعتمدت ماكياج العين الدخانية الخفيف والرموش الكثيفة فيما وضعت احمر الشفاه باللون المائل إلى الشوكولا. في حين لجأت إلى تسريحة الشعر الطبيعية التي اعتمدت بالدرجة الاولى على كثافة الشعر وحجمه واكسبتها اطلالة ساحرة بكل المقاييس.

 

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