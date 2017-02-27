يعقوب شاهين بعد فوزه بأراب ايدول: مشواري اشبه بحلم تحقق

حصد يعقوب شاهين من مدينة السلام والتسامح بيت لحم في فلسطين لقب الموسم الرابع من "Arab Idol "على MBC1 و"MBC مصر"، مُدخِلاً البهجة إلى قلوب العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً، حاسماً بذلك المنافسة لصالحه، بعد أن رجّح تصويت الجمهور كفّته على زميليه أمير دندن من فلسطين وعمَار محمد من اليمن، اللذيْن وصلا معه إلى المرحلة الختاميّة.. لتُطوى بذلك صفحة مشوارٍ حافل قارب الأربعة أشهرٍ امتزجت خلاله دموع الفرح بالحزن.. والحماسة بالمنافسة.. والتحدّي بحبْس الأنفاس.

على وقع أصداء البرنامج التي ملأت العالم العربي فناً وشغلت الناس طرباً وتفاعلاً وترقّباً، تألّقت شيرين عبد الوهاب في سهرةٍ ختامية، زيّنتها بدفء صوتها وعذوبة أحاسيسها وسحر حضورها على المسرح، فغنّت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، ولقيت تفاعلاً جماهيرياً لافتاً.. وذلك بعد أن كان "محبوب العرب" محمد عسّاف قد أحيا - إلى جانب المشتركين الثلاثة - الجزء الأول من الحلقة الختامية مساء الجمعة، حيث قدّم المتنافسون على اللقب وصلاتهم الغنائية الأخيرة.

تابع الحلقة الختامية من داخل الاستوديو ياسر محمود عباس نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي تفاعل بحماسة مع المشاركَين الفلسطينيين وهنّأ الفائز باللقب متمنياً له التوفيق في مسيرته الفنية. كما شهدت الحلقة حضور الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة MBC " سام بارنيت.. إلى عددٍ من المدراء والتنفيذيين في المجموعة، وذلك طبعاً إلى جانب كبار المدعوين وأهل الصحافة والإعلام، إلى ملايين المشاهدين في المدن والعواصم العربية وخارجها، ولا سيما في كل من فلسطين واليمن، حيث تجمهر الآلاف أمام شاشات التلفزيون في المنازل والمقاهي والشوارع الكبرى استعداداً للابتهاج بإعلان الفائز.

بموازاة ذلك، تخلّل سهرة السبت لوحة غنائية خاصة أعدّت للمناسبة، وتميزت بإلإبهار السمعي والبصري، تحت عنوان "ملعونة الحروب"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ميشال فاضل.

بموازاة نيله لقب "Arab Idol " بموسمه الرابع، فاز يعقوب شاهين بعدد من الجوائز العينية والمادية القيّمة، أبرزها عقد مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي؛ وفرصة المشاركة مع كبار نجوم العالم العربي في رحلة "ستارز أون بورد" – "Stars on Board "؛ إضافة إلى رصيد حجوزات فندقية بقيمة 50,000 دولار من تطبيق "يا مسافر" أحد الرعاة الرسميين للبرنامج.

وبُعيْد اختتام الحلقة الأخيرة وإعلان الفائز، عقدت "مجموعة MBC " مؤتمراً صحفياً ضمّ إلى حامل اللقب يعقوب شاهين، كل من النجوم - أعضاء لجنة التحكيم: وائل كفوري ونانسي عجرم وأحلام وحسن الشافعي.. إلى مـازن حـايك المتحدّث الرسمي بإسم "مجموعة MBC " ومدير عام العلاقات العامة والشؤون التجارية.

وقد أعرب يعقوب شاهين عن سعادته بالفوز وقال: "مشواري في "أراب آيدول" أشبه بـ حلمٍ تحقّق. فقد بدأتُ الرحلة بتفاؤلٍ، وتمكّنت من اجتياز كافة مراحل البرنامج إلى أن وصلت إلى الفوز باللقب"، وتوجه يعقوب شاهين بالشكر إلى كل من دعمه وصوّت له داخل فلسطين وخارجها، وكل من وثق بموهبته، كما شكر النجوم - أعضاء لجنة التحكيم فرداً فرداً "الذين استفدتُ من نصائحهم وإرشاداتهم وانتقاداتهم البناءة"، وأثنى على المؤازرة والدعم اللذيْن حظي بهما من قبل القيّمين على البرنامج وفريق الإنتاج. ولم ينسَ يعقوب الإشارة إلى التجربة الملهمة التي خاضها "محبوب العرب" محمد عساف، وفوزه بلقب البرنامج بموسمه الثاني.