"بعلبك" في خطر... رائحة الصفقات تحوم في المكان؟

متجذرة بالتاريخ، وتختصر بمعابدها ذاكرة عالمية تعاقبت عليها الحضارات منذ الأزل. أما أعمدتها الشاهقة فتقف شامخة لتشهد على ماضٍ سحيق ما زال في عزّ الصبا. وتُعتبر، دون غيرها من مآثر الثقافة والتاريخ في لبنان، من روائع العالم القديم ومن أكثر الآثار الرومانية عظمة في العالم أجمع. يتعانق فيها الوحي الديني والثقافي بهندسة يصعب أن يصدق العقل البشري بأن عظمتها تلك من صنع البشر. فترى الكلام يتعثّر على أدراجها ويقدم نفسه قرباناً لـ" جوبيتر" إله الآلهة علّه يعفيه من مهمةٍ تقف الأبجدية أمام صعوبتها عاجزة عن صفّ حروفٍ وقعت بعقدة ذنب التقصير عن وصف مدينةٍ حجزت لنفسها موقعاً رائداً على خريطة السياحة العالمية... كل ذلك وأكثر... لم يقف عائقاً بين "قلعة بعلبك" والصفقات المشبوهة، فماذا يحصل في مدينة التاريخ؟



أن تنفذ أعمال تأهيل في قلعة بعلبك، هو أمر بالشكل "جيّد" ويحمل في طياته اهتماما وحرصاً يفتقده هذا الصرح التاريخي (الوطني والعالمي)، ولكن بنفس الوقت هو في المضمون مسؤولية كبيرة وتحدٍ أكبر يقول إن هذه الأعمال يجب أن تكون من قبل خبراء ومختصين يعرفون قيمة الصخور التي يقومون بتنظيفها، ويقدرون الحجارة التي يعبثون بها. وهي العملية الدقيقة التي يجب أن تكون تحت إشراف ذوي الاختصاص ومن تقع عليهم المسؤولية مثل الخبراء المعتمدين من المديرية العامة للآثار المعنيين بالقلعة.

فبينما يصر مجلس الإنماء والإعمار ورئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس، والمديرية العامة للآثار على أن أعمال التأهيل التي يقوم بها مجلس الإنماء والإعمار بالتعاون مع البلدية وبهبة تمويلية من الوكالة الإيطالية والتي أنهت مرحلتها الأولى من التأهيل على مدى سنتين ونصف، في معبدي "باخوس" و"فينوس" والفسحة قبل مدخل معبد "جوبيتر"، وتتجه للمرحلة الثانية التي تضم ما تبقى من معبد "جوبيتر" وبالتالي الأعمدة الستة، لم تثر أي تشوهات، في القلعة وأن الترميم يتم بشكل دقيق ومهني، يمكن لزائر القلعة اليوم أن يتبيّن عكس ذلك، بالعين المجردة ومن دون أي حاجة لأي تقنية دقيقة. فما الذي يحصل في قلعة بعلبك، وما حقيقة التشوهات التي حصلت وتحصل، وعلى من تقع المسؤولية؟



"أوقفوا الجريمة"

تحت شعار "أوقفوا الجريمة بحق آثار بعلبك" تخوض هيئات المجتمع المدني في بعلبك معركتها ضد ما أسمته "أعمال الترميم في المعابد الثلاثة"، والتي تركت تشوهات وأضرارا جسيمة في حجارة ونقوش قلعة بعلبك الأثرية. فبعد أن شارفت المرحلة الأولى من "الأشغال التي لا تليق ببعلبك وآثارها العظيمة المصنفة ضمن التراث العالمي" على حد تعبير رئيس اللجنة الثقافية في بلدية بعلبك الدكتور سهيل رعد، "فوجئ أهالي المدينة والمجلس البلدي بنتائج هذه الأعمال، وذلك باستعمال الضرب بالرمل بشكل جائر، واستخدام طرق بدائية مما أدى إلى إزالة الكثير من النقوش، وترك تشوهات بادية للعيان".

وكانت قد "تحركت البلدية قبل عدة أشهر للإعتراض على سوء الأعمال، عبر الاتصال بوزارة الثقافة، حيث تجاوب الوزير السابق ريمون عريجي على الفور واهتم بالموضوع، لكن اللجنة التي جاءت بعد يومين للاطلاع على الوضع كانت من قبل مجلس الإنماء والإعمار أي من الجهة المشرفة على المشروع، ولذلك حاولت اللجنة التستر على الجريمة التي حصلت بحق هياكل بعلبك". ما دفع الحريصين على تراث المدينة وهويتها إلى استشارة أصحاب الاختصاص الذين أكدوا بدورهم أن عملية تنظيف الحجر المنحوت استخدمت فيها طريقة بدائية وعشوائية، أثرت على لون الحجر وأزالت الطبقة العازلة التي تتشكل مع مرور الزمن لتحمي الحجر الأثري. وعلى الرغم من تقرير خبراء "الأونيسكو" الذي اعتبر أن "التنظيف داخل هيكل باخوس من الناحية البصرية كان عدوانيا بشكل كبير، وقضى على الطبقة الأولى من الحجر، تفاجأ المجتمع المدني في بعلبك باتخاذ قرار باستكمال العمل في معبد جوبيتر، والأعمدة الستة، وبدء التحضيرات "دون أخذ رأي المجلس البلدي، ودون محاسبة الذين شوهوا النقوش والحجارة في المرحلة الأولى من التأهيل".



بدأت المعركة

وكان المحتجون على أعمال الترميم في قلعة بعلبك عرضوا خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي، صورا تبين التشوهات التي ضربت بعلبك في تاريخها، وطالبوا في بيان لهم كلًا من محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ورئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس قبل متابعة تنفيذ المرحلة الثانية بـ "عقد اجتماع لفاعليات المجتمع المدني والمجلس البلدي مع الجهة المسؤولة قبل بدء تنفيذ الأعمال في المرحلة، وكف أيدي الفنيين السابقين في أعمال الترميم والذين فقدوا مصداقية العمل في هذا الصرح العالمي، تقديم المستندات الورقية القانونية للمجلس البلدي بما يخص الإتفاقات المبرمة والطرق المزمع استخدامها في عملية الترميم. وتعيين اختصاصيين محليين في علم الآثار والترميم من قبل البلدية بهدف الإشراف ومراقبة مراحل الترميم والصيانة اللاحقة".

فلماذا إصرار المعنيين على ان الأعمال مطابقة؟ يشكك مصدر في المجتمع المدني في بعلبك في حديثه لـ"البلد" بهذا الإصرار، ويغمز إلى أن في القضية رائحة "صفقة ما"، ويتردد في الخفاء بأن المسؤولين عن المشروع "بدلا من استقدام خبراء واختصاصيين على قدر من الدراية والحذر بتراث القلعة، استقدموا من يدّعي الخبرة وذلك لأن السعر هنا يختلف، ليذهب فرق السعر لجيوبهم، وكل ذلك على حساب تعريض النقوش الأثرية في بعلبك للخطر".

ويؤكد المصدر نفسه، أنهم كمجتمع مدني مستمرّون في معركة الدفاع المستميت عن تراث وتاريخ المدينة العابر للأزمنة والذي يجب أن يكون منزها، وفي ظل إصرار مجلس الإنماء والإعمار ورئيس بلدية بعلبك، والمديرية العامة للآثار على أن هذه الأعمال لم تمس بالنقوش الأثرية، على الرغم من أن التشوهات يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وإصراراهم على متابعة الأعمال "سيكون التصعيد سيد الموقف".

فهل ستتوقف الأعمال وتتم محاسبة العابثين بإرث اللبنانيين الذي احتلّ لنفسه مكانة عالمية مرموقة، أم أن الصفقات المعلبة ستنال من تاريخنا على غرار نيلها من حاضرنا ومستقبلنا؟