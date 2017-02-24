فستان لطيفة يثير ازمة واختصاصية موضة شهيرة:"مش اذا جديد ومش شايفينو عجارتكم ام سعاد بيكون غلط".

من المتوقع ان تحل الفنانة لطيفة التونسية ضيفة على برنامج "كل يوم جمعة" مع الاعلامي عمرو اديب. ويبدو ان اطلالة لطيفة بفستان من تصميم "دولتشي اند غابانا" ستثير الجدل نظرا إلى ارتدائها فستانا من المجموعة الجديدة للدار العريق. الفستان باللون الاسود المطرز بوردة الدار الحمراء المعروفة لكن الملفت ارتداء لطيفة "تيشرت" تأتي مع الفستان وهو امر لم نعتده بعد لكنه موضة جديدة كانت لطيفة السباقة بين كل النجمات في الاقدام عليها. وقد تداولت صفحات الموضة صور لطيفة بالفستان واسترسل البعض في انتقاد ذوقها الامر الذي دفع باختصاصية الموضة المعروفة مايا غول إلى الرد بالقول:" يا ريت من الخبراء والذويقة يلي عم ينتقدون فستان لطيفة على انو ليش حاطة تشيرت وكيف بتليق تيشرت عفستان سواريه وفلسفة، ع الاقل يكون عندن اطلاع عخطوط الموضة والكوليكشن العالمية من البراندز قبل ما يبلشو يستذوقو. ما فيكن تتحفونا بأراء حسب مقاس معلوماتكم. فيا قولو انو خيارها غلط بالعام او حلو بس يا ريت ما تبلشو تفصيل وخياطة بالفستان... الفستان جريء وجديد ومش اذا جديد ومش شايفينو عجارتكم ام سعاد بيكون غلط".