النمس ينتقد حفل تكريم رفيق سبيعي ويلطش ملحم بركات

انتقد الفنان السوري مصطفى الخاني وبشدة القيمين على حفل تكريم الفنان السوري الراحل رفيق سبيعي، والذي أُقيم له حفل تأبين قبل أيام، في أحد المراكز الثقافيّة بالعاصمة السوريّة دمشق ضمن حفلٍ وُصف بالعاديّ . مطالبا باحترام تاريخ فنان الشعب، وإقامة حفلِ تأبينٍ يَليق باسمه وتاريخه، مجرياً مقارنة مع حفل تكريم الموسيقار الراحل ملحم بركات وكتب على فيسبوك:"كم مؤلمٌ أن تمرَّ ذكرى أربعين رحيلك هكذا مرور الكرام، ودونما اهتمام ، كم مؤلمُ أن نكون جاحدين لكبارنا ومبدعينا بهذه الطريقة ، فبقدر سعادتي بالحفل الكبير الذي أُقيم لتكريم المبدع المتميّز ملحم بركات، في الصالة الكبيرة في دار الأوبرا بدمشق في ذكرى أربعين رحيله ، بقدر ألمي أن تمرَّ أربعين وفاة الأستاذ رفيق سبيعي بهذه الطريقة في صالة صغيرة في مركز ثقافي ".