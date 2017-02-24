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وكادت ان تندلع حربا بين نجوى كرم و ام تي في لولا...

وكادت ان تندلع حربا بين نجوى كرم و ام تي في لولا...
وكادت ان تندلع حربا بين نجوى كرم و ام تي في لولا...
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  • الجمعة 24 فبراير 2017 08:47

كادت ان تتحول قطيعة بين شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم ومحطة "ام تي في" بسبب تخلف الاخيرة عن بث كليب "حبيبي مين" لكرم قبل نشرة الاخبار. نجوى التي استاءت من الموضوع علقت بالقول:" ع اساس ينزل الكليب بهل وقت على الأم تي في .. الغلط مش من عنا.. رح نتواصل معكن بأهم المستجدات ".وأضافت:" ما في مرة كنا مع ام تي في  بشي مباشر وتأخرنا ثانية عنهن. الملايين يلي ناطرين اليوم منهن لعبة بايد حدا ". ويبدو ان القيمين على المحطة سارعوا إلى تصحيح الخطأ والترويج لعرض كليب نجوى من خلال اعلان حمل عبارة:"نجوى كرم ستكون هي الخبر... قبل كلّ الأخبار". تصرف المحطة هذا دفع بنجوى إلى الرد قائلة :"الكرامة تليق بأهل الكرامات".

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