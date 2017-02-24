لعنة التحرش تلاحق سعد المجرد من جديد

ما يحصل مع الفنان المغربي سعد المجرد اشبه بلعنة. فبعد مرور حوالى خمسة اشهر على توقيفه بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة فرنسية وظهور بوادر امل من خلال الافراج عنه، تقدمت فتاة مغربية تحمل الجنسية الفرنسية بدعوى جديدة تتهم فيها المجرد بالاعتداء الجنسي عليها . وقد اوردت الشابة المغربية في الدعوى انها تأخرت في التقدم بها خوفا من الفضيحة لكنها عادت وتحلت بالشجاعة لتتقدم بها خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي ثم سحبتها في كانون الاول 2016 نتيجة الضغوط التي تعرضت لها. وقالت الفتاة البالغة من العمر 28 عاماً إن لمجرد اعتدى عليها في ربيع عام 2015 حين كانت في عطلة بالمغرب.