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ماروني: نلتقي مع التيار في معارضة التمديد
ماروني: نلتقي مع التيار في معارضة التمديد
ماروني: نلتقي مع التيار في معارضة التمديد
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الخميس 23 فبراير 2017 09:58
أشار عضو كتلة الكتائب النائب إيلي ماروني "إلى أننا ضد قانون الستين الذي دفن ومع قانون انتخاب جديد"، لافتا "إلى أنه كان واضحا موقف التيار الوطني الحر أنهم ضد قانون الستين ولكن مع قانون جديد"، مشيرا الى "اننا التقينا مع التيار في معارضة التمديد".
وقال في حديث لاذاعة "لبنان الحر" إن : " موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان واضحا أنه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة حتى قبل أن يوقع رئيس الحكومة سعد الحريري"، آسفا "لأن المهل الدستورية لم تعد تحترم"، مشيرا "إلى أن قانون الستين ينتج النواب نفسهم، ولن يغير في التوازنات السياسية".
ولفت "إلى أن حزب الكتائب اليوم على تواصل مع الجميع ويمد يده للأطراف كافة باستثناء الحزب القومي"، مشددا "على أنه في كل مرة يحسن العهد سنكون أول من يصفق له وعندما يخطىء سنحافظ على دورنا كمعارضة".
ودعا قوى 14 آذار "إلى إعادة قراءة الواقع السياسي والإنصراف إلى إعادة لملمة القيادة قبل أن يصبح حزب الله مع سلاحه كل شيء في البلد".
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