تصفح جريدة البلد
الخميس 23 شباط 2017
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
لوحة القيادة
الرئيسية
أخبار
أخبار دولية
نتانياهو يفضل "العفو" عن الجندي قاتل الفلسطيني الجريح
نتانياهو يفضل "العفو" عن الجندي قاتل الفلسطيني الجريح
نتانياهو يفضل "العفو" عن الجندي قاتل الفلسطيني الجريح
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الخميس 23 فبراير 2017 09:53
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الخميس، إنه ما زال يفضل استصدار قرار بالعفو عن الجندي المدان بقتل الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، رغم العقوبة المخففة التي حصل عليها هذا الأسبوع.
وأضاف نتانياهو أن المشكلة ليست في ارتكاب الجندي إلور عزاريا لجريمة قتل الجريح الفلسطيني، وإنما "الظروف التي أدت إلى الواقعة"، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء للصحفيين إنه من الضروري الأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها الجنود الشبان الذين يواجهون موجة من الإرهاب، وعليهم أن يتخذوا قرارات صعبة للغاية.
وعبر نتانياهو عن قلقه بأن تنفيذ العقوبة بحق عزاريا، سيجعل جنود آخرين يشعرون بالتهديد ولا يعرفون حدود التعامل مع هذه المواقف.
وقضت محكمة إسرائيلية بعقوبة السجن المخفف على عزاريا ومدتها 18 شهرا، رغم مطالبة الادعاء بمدد تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.
والإدانة بالقتل غير المتعمد جاءت رغم أن الجندي أرتكب جريمة القتل التي تم تصويرها عبر كاميرا مواطن فلسطيني.
وتعود القضية إلى 24 مارس الماضي، عندما أطلق عزاريا النار على رأس الشاب الشريف الذي كان ممددا على الأرض إثر إصابته بجروح خطيرة.
وقالت الشرطة في حينها أن الشريف حاول طعن جندي آخر بسكين، قبل إصابته بطلق ناري من الجنود.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
9 + 3 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
هذا هو رئيس جمهورية اصالة نصري!
الاثنين 20 شباط 2017
اصدقاء جورج كلوني يسخرون منه والسبب!
الثلاثاء 21 شباط 2017
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011