  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الجمعة 24 شباط 2017
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

عراجي: التوصل الى قانون جديد للانتخابات ممكن اذا كانت النيات صافية

عراجي: التوصل الى قانون جديد للانتخابات ممكن اذا كانت النيات صافية
عراجي: التوصل الى قانون جديد للانتخابات ممكن اذا كانت النيات صافية
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الخميس 23 فبراير 2017 09:41
اعتبر النائب عاصم عراجي في حديث لاذاعة "صوت لبنان - 93,3": أن "سلسلة الرتب والرواتب حق مكتسب للموظفين"، داعيا الى "تمويلها من وقف الهدر والفساد في المرفأ والمطار وغيرها من المرافق العامة، بدلا من ارفاقها بسلة ضرائب تثقل كاهل المواطن".

واشار عراجي الى "صيغ عدة تدرس في مجلس الوزراء اليوم لتأمين تمويل السلسلة وإحالتها الى بند احتياطي في الموازنة، والبحث جدي في اقرارها، فالوزراء لن يستطيعوا غض الطرف عنها لأنها مؤجلة منذ خمس سنوات".

اضاف:ان "التحجج بعدم تأمين التمويل ينتفى من خلال مراقبة كل ايرادات الدولة لا سيما انه بات هناك وزارة متخصصة لمكافحة الفساد، فاذا زدنا الضرائب ولم نقر السلسلة يزيد الفساد الذي يهدد الأمن الاجتماعي".

ورأى: أن "التوصل الى قانون جديد للانتخابات ممكن اذا كانت النيات صافية، فالوقت المتاح ينتهي في الحادي والعشرين من آذار"، معتبرا ان "ما يؤخر ولادة هذا القانون هو أن الكل يريد قانونا يناسبه"، داعيا "المعنيين الى تقديم التنازلات اللازمة التي تسمح باجراء الاستحقاق النيابي"



الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
2     +     8     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011