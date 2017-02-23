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عراجي: التوصل الى قانون جديد للانتخابات ممكن اذا كانت النيات صافية
عراجي: التوصل الى قانون جديد للانتخابات ممكن اذا كانت النيات صافية
عراجي: التوصل الى قانون جديد للانتخابات ممكن اذا كانت النيات صافية
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الخميس 23 فبراير 2017 09:41
اعتبر النائب عاصم عراجي في حديث لاذاعة "صوت لبنان - 93,3": أن "سلسلة الرتب والرواتب حق مكتسب للموظفين"، داعيا الى "تمويلها من وقف الهدر والفساد في المرفأ والمطار وغيرها من المرافق العامة، بدلا من ارفاقها بسلة ضرائب تثقل كاهل المواطن".
واشار عراجي الى "صيغ عدة تدرس في مجلس الوزراء اليوم لتأمين تمويل السلسلة وإحالتها الى بند احتياطي في الموازنة، والبحث جدي في اقرارها، فالوزراء لن يستطيعوا غض الطرف عنها لأنها مؤجلة منذ خمس سنوات".
اضاف:ان "التحجج بعدم تأمين التمويل ينتفى من خلال مراقبة كل ايرادات الدولة لا سيما انه بات هناك وزارة متخصصة لمكافحة الفساد، فاذا زدنا الضرائب ولم نقر السلسلة يزيد الفساد الذي يهدد الأمن الاجتماعي".
ورأى: أن "التوصل الى قانون جديد للانتخابات ممكن اذا كانت النيات صافية، فالوقت المتاح ينتهي في الحادي والعشرين من آذار"، معتبرا ان "ما يؤخر ولادة هذا القانون هو أن الكل يريد قانونا يناسبه"، داعيا "المعنيين الى تقديم التنازلات اللازمة التي تسمح باجراء الاستحقاق النيابي"
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