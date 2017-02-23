حيل جنيفر انيستون للمحافظة على جسد رشيق في 48 من عمرها

اعترفت النجمة العالمية جنيفير انيستون ان تستمتع بتناول الباستا ولا تملك القدرة على مقاومتها لكنها تلجأ إلى بعض الحيل الحد من السعرات الحرارية الزائدة التي تحتويها. كأن تتناول مثلا اللازانيا بالخضار. وقد ذكر موقع E News وصفة تستخدمها انيستون مكونة من عجينة الكوسا والباذنجان عليها طبقة من الجبنة. اضاف الموقع ان انيستون تستمتع بتناول طبق الكاربونارا الذي يعده زوجها جاستن ثيرو لكنه يستبدل اللحم المقدد بلحم الديك الرومي لأنها خفيف بسعراته الحرارية. يذكر ان جنيفر احتفلت اخيرا بعيد ميلادها 48 في المكسيك.