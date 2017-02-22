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سميرة توفيق مفجوعة وهكذا نعت صديق عمرها

سميرة توفيق مفجوعة وهكذا نعت صديق عمرها
سميرة توفيق مفجوعة وهكذا نعت صديق عمرها
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  • الاربعاء 22 فبراير 2017 12:06

نعت الفنانة القديرة سميرة توفيق عازف الطبلة ستراك سركيسيان الذي رحل إلى ديار خالقه. توفيق التي كانت تجمعها علاقة صداقة وود واحترام بستراك الذي رافقها في معظم الحفلات التي احيتها في العالم العربي  ابت الا ان تودعه بكلمات مؤثرة. وتحت عنوان "سميرة توفيق تبكي رفيق الدرب ستراك سركيسيان"، قالت إبنة شقيق سميرة توفيق: "رحلت اليدان اللتان افرحتا العالم بأكبر فن على مسارح العالم ولبنان، رحل عازف الإيقاع الأول ستراك سركسيان .. رفيق درب سميرة توفيق، رفيق نجاحاتها في كل بقاع الدنيا ولبنان، النزيه المحب .. هي إشبينة عرسه، وعرابة كل اولاده، هو المحب كعائلتة".

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