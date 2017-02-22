من هو الممرض الاكثر وسامة في العالم؟

يكاد يكون الشاب الاسباني فران سواريز الممرض الاكثر وسامة في العالم. هذا الشاب الاسباني تحول إلى عامل جاذب لدخول المرضى احد المستشفيات التي يعمل فيها في العاصمة مدريد. فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوره المنشورة عبر صفحته على الانستغرام وخصوصا المرضى الذين وصفوه بأنه الشاب الاكثر وسامة في عالم التمريض ناهيك عن معاملته الحسنة للمرضى واهتمامه بهم ورعايتهم داخل المستشفى. يذكر ان فران والى جانب عمله كممرض يعمل كعارض ازياء ويتابعه عبر الانستغرام 92 الفا ونسبة الاعجاب بصوره التي يلتقطها داخل المستشفى وخارجها مستعرضا عضلاته المفتولة تتخطى الـ15 الف Likes .