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ميسي ابهر بالاهرامات واستاء مساء والسبب...

ميسي ابهر بالاهرامات واستاء مساء والسبب...
ميسي ابهر بالاهرامات واستاء مساء والسبب...
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  • الاربعاء 22 فبراير 2017 09:02


اعرب نجم كرة القدم اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي عن اعجابه بالحضارة المصرية في زيارة له للاهرامات متسائلا عن السبب الذي ادى إلى وفاة الملك توت عنخ امون. ميسي الذي يتواجد في مصر للمشاركة في حملة "عالم خال من فيروس الكبد "سي"، بدا غاضبا في الحفل المسائي الذي أقيم بأحد الفنادق بمنطقة الأهرامات، حيث شهد الحفل فقرات غنائية باللغة العربية لفترة ليست بالقصيرة ليظهر غضب ليونيل ميسي لعدم فهمه اللغة. وقد برر البعض سبب غضبه، بكثرة الاسئلة التي طرحها عليه الاعلامي عمرو اديب وتخطيه المدة المتفق عليها لاجراء الحوار.

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