  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الخميس 23 شباط 2017
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

شربل خليل لن يعتذر وباسم مغنية يرمي هشام حداد بكوب مياه

شربل خليل لن يعتذر وباسم مغنية يرمي هشام حداد بكوب مياه
شربل خليل لن يعتذر وباسم مغنية يرمي هشام حداد بكوب مياه
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الاربعاء 22 فبراير 2017 08:59

قال المخرج شربل خليل ان ما حصل الاسبوع الماضي مع تلفزيون الجديد هو تحريض لأنهم لم يفهموا حقيقة ما عرضته في الحلقة نافيا اي اساءة إلى الامام موسى الصدر والرئيس نبيه بري. اضاف خليل خلال حلوله ضيفا على برنامج "لهون وبس" عبر شاشة LBC أن إدارة قناة الجديد لم تكن على علم بمضمون الحلقة رافضا الاعتذار.

أما الممثل باسم مغنية وبعدما تعرض للرش بالمياه عبر مسدس للأطفال من قبل هشام في كل مرة كان يتهرب فيها من الاجابة على سؤال، اقدم على رمي هشام بكوب من المياه الامر الذي اصاب الاخير بالصدمة ما استدعى وقفة اعلانية لمتابعة الحلقة.

الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
6     +     1     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011