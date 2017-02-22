شربل خليل لن يعتذر وباسم مغنية يرمي هشام حداد بكوب مياه

قال المخرج شربل خليل ان ما حصل الاسبوع الماضي مع تلفزيون الجديد هو تحريض لأنهم لم يفهموا حقيقة ما عرضته في الحلقة نافيا اي اساءة إلى الامام موسى الصدر والرئيس نبيه بري. اضاف خليل خلال حلوله ضيفا على برنامج "لهون وبس" عبر شاشة LBC أن إدارة قناة الجديد لم تكن على علم بمضمون الحلقة رافضا الاعتذار.

أما الممثل باسم مغنية وبعدما تعرض للرش بالمياه عبر مسدس للأطفال من قبل هشام في كل مرة كان يتهرب فيها من الاجابة على سؤال، اقدم على رمي هشام بكوب من المياه الامر الذي اصاب الاخير بالصدمة ما استدعى وقفة اعلانية لمتابعة الحلقة.