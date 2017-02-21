دموع الصنوبر

جمال العيساوي

كان الموقف سريالياً، كل شيء حولي بدا وكأنه توقف وباشر بالذوبان؛ الساعات، المصابيح، إشارات السير، العربات والمارّة، كلها صارت آحادية الصوت واللون. إستعارت ذهولي وتناغمت مع أنفاسي البطيئة وتلونت بألوان الجدران الباهتة والأرصفة الرمادية. كل شيء ما عدا تلك المخلوقات الخضراء، وكأنها في هذه المشهدية واحدة من غرائب قصصنا الخيالية، كخشبة النجار"جيبيتو" الصنوبرية، تنطق متسائلة: أين الملحنون ليعزفوا من حفيف أوراقي أنغاماً شجِيّة، أين الفنانون ليرسموا بأغصاني تدويرة ثماري وسط روعة كل هذه التكعيبية .

تتمايل بأثدائها البرتقالية وتسأل ألا تكفيك هذه الإثارة!؟ ألا يشتهي قلمك يا نزار أن يكون حبره تلك العُصارة!؟ تُردِّد بغيرة ومَرارة: ليتنني كنت المَعْنِية! ليتني كنت شجرة الليمون في قصيدة ميسون. تتحسر..تنظر إلي.. تناديني: دعك من كتابة المقالات أيها الهاوي واجعلني بين سطورك قصيدة نثرية !

بالطبع، كان بالإمكان أن أبدأ بطريقة عادية بحيث أصف شجرات الليمون التي التقيتها في أحد شوارع روما التجارية الجميلة من دون أن أُسمِعكم ردة فعلي العاطفية المبالغ فيها ربما، لكن الحرمان وكما قيل عنه "يجعل أوتار أعصابنا مشدودة نستطيع عليها العزف". ولو كان "ديكارت" لبنانيا لاستبدل عبارته الشهيرة فقال عوضا عنها: "أنا لبناني، إذاً أنا محروم". وليُعلم أن جوعنا وعطشنا لا يقتصر على لقمة العيش والماء والكهرباء وإلى ما هنالك من متطلبات الحياة العصرية، بل يطال المُتنفسات الخضراء ومدى حاجتنا إليها .

من الأمور الملفتة التي صادفتها في العاصمة الإيطالية أنهم غالبا ما يقودون السيارات الصغيرة وعند استفساري عن ذلك، عزوا الأمر إلى عدم توفر أماكن كافية لرَكن مركباتهم! مع العلم أن مساحة روما تبلغ 1285 كيلومترًا مربعًا! فقلت في نفسي: عاصمة بهذا الحجم تعاني من هكذا أزمة فكيف لو أخبرتهم أننا نُقاسي في بيروت من نفس الأزمة بـ 1285 مرة عنهم، وعلى مساحة قدرها 85 كيلومترًا مربعًا فقط لا غير!!!لكن متى عرف السبب بطل العجب، فعلى الرغم من سعة المساحة عندهم إلا أنها لا تأتي على حساب الأماكن التي تحتاج أن تركن إليها أعيننا وأرواحنا! أما عندنا فلا زلنا محتارين كيف نريد أن نحشك أي "مرقد عنزة"، هذا إن وُجِد طبعا.ناهيكم على أن لا أحد منا يراعي هندسة البناء والمحافظة على هويتها، ولا يلتفت لوضع المعامل وكثرة السيارات وتلويثها للبيئة، أضيفوا إلى ذلك مُصادرة الأملاك العامة من بحر ونحوه، وإزالة جبال عن مراسيها من قبل إقطاعيي هذا البلد. ماذا لو أخبرتهم أن "العين محمرة" على الخضراء الوحيدة المُعتبَرة والمتبقية من عاصمتنا! نعم، فآخر صرعات هذا البلد الاستيلاء على حرش بيروت ومحاولة استبدال خَضار أوراق الشجر بحفنة من خضار أوراق البشر! حُكي الكثير ولا زلنا نسمع عن مشاريع عدة ستقام هناك ولكن أبرزها في الآونة الأخيرة وعلى ما يبدو الأكثرها جدية، مشروع بناء مستشفى. حقيقة لا أدري ماذا أقول ونحن نملك العديد منها ولعل أبرز المجاورين للحرش من حيث الضخامة هي مستشفى بيروت الحكومي! فبدلا من بناء واحدة جديدة، لم لا تستغلون أموال التبرعات أو الاستثمارات لإنعاش هذه المستشفى!؟ فالكل يعلم أنها مريضة تحتضر وتنتظر في إحدى غرف العناية الفائقة صدمة "كهرمالية" توقظها من الكوما التي هي فيه. حتى لو اضطررنا لتغيير الاسم (بما إنو ما في شي ببلاش) ففي النهاية صحة المواطن أهم وأكبر من الأسماء! أوَليس هذا ما يصرح به السياسيون طوال الوقت!؟ على العموم هو واحد من الحلول المتاحة وغيرها كثير بالتأكيد، كأن تُبنى خارج بيروت، ببساطة. ولكن عَلوّاه يا ليلاه.. أن يَلقى المُتيَّم دواه !

كم أحزنني عند هبوط الطائرة ومرورها فوق بيروت أن أجدها مجرد كومة أحجار رُميت بعشوائية فسكن الناس بين فجواتها. بل مثل مكعبات صفراء شاحبة، لا تشتهي اللعب والمرح فيها على عكس لعبة "ليغو" التي تبدو أجمل منها بكثير حتى عندما يصممها الصغار. بالتالي وأمام هذا الحزن يحضرني قول الأديب المصري أحمد توفيق: "اتركوا لي ما تبقى مني"، لأقول بدوري لـ"المَعنيين بصحتنا": اتركوا للبلد ما تبقى من عاصمته ودَعوا الحرش وشأنه واعلموا أنه في حد ذاته مستشفاً ولا حاجة لنا بالمرة لبناء واحدة أخرى فيه، وخلّوا عنا دموع التماسيح التي تسْتَعطون بها الدول لتعودوا وتصرفوا منها لشكرهم في الإعلانات، واتركوا الأشجار في حرشنا تَدمع صنوبراً لأنه البكاء الوحيد الذي يُبقي ابتسامة بيروت .