نجوى كرم تنهي مؤتمرها الصحافي وتتعرض لحادث بسبب ذئب

افرجت شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم عن كليب أغنيتها الجديد "حبيبي مين" الذي صورته تحت ادارة المخرج فادي حداد.

الكليب أكثر من رائع يصور نجوى تلك النجمة المتوجهة التي تضفي القا على اعمالها المصورة التي تضج بالتجدد والحياة والطاقة.

تبدو نجوى في عملها الجديد وكأنها في الثلاثين من عمرها حالمة عاشقة قريبة من واقع النجومية الذي تطفو على نجاحه منذ سنوات.

نجوى كرم ظهرت في عملها الجديد على طبيعتها فبدت نجمة في مؤتمر صحفي، حيث طرح أحدهم عليها سؤالا عن حبيبها، فتذكرت تفاصيل لقائها به بعد تعرضها لحادث خطير بالسيارة تسبب به الذئب الذي صادفته على الطريق الجبلية، لتتوالى الاحداث التي صورت في قصر جبلي مكلل بالثلوج في اجواء رائعة وطبيعة خلابة تبعث على الحب والغرام. في الختام تتهرب نجوى من الاجابة وتنهي المؤتمر لنراها في النهاية تغادر المكان معه بالسيارة.

يذكر ان اغنية "حبيبي مين" اعادت نجوى إلى اللون الرومانسي العاطفي المميز الذي اشتهرت به في بداياتها على غرار "نقطة ع السطر"، "لا تبكي يا ورود الدار"، "عم بيقولوا انو غيابك" وغيرها من الاغاني التي طبعت مسيرة نجوى بالنجاح والتقدم المستمرين.

شاهد الكليب على الرابط التالي

https://www.youtube.com/watch?v=7XipRZfr8VY&feature=youtu.be