قانون الانتخاب "غنيمة" الرغبات المقنّعة!

الياس قطار

ليس شهر رمضان هو العائق وإن بدأ بعضهم يستخدمونه “شمّاعةً” لواحدٍ من احتمالَين: التمديد أو التأجيل. العائق واضحٌ وضوح الشمس والتعقيدات “تطفر” كالفطر على جلد الجميع وإن كانوا يخفون تلك الطفرة المعدية بثيابٍ ليست ثيابهم وشعاراتٍ ليست شعاراتهم.

لم تعد الحكاية قائمة على نكاياتٍ سياسيّة هذه المرة بقدر ما غدت أسيرة هواجس المكوّنات الطائفية وعملية احتسابٍ ماتيماتيكية للأحجام والأرباح والخسائر “التمثيلية” ضمن المحافظات والأقضية. وكأني بالجميع يسلّم بأهمية بقاء المجلس على حاله أي بمعنى آخر فرض “تمديد مقنّع” وملطّف ولكن تحت مظلة “ديمقراطية” يختار فيها الشعب من فُرِض عليه أو من هو محكومٌ بالفوز أصلًا وفق نظامٍ أكثري أو شبه.

المحسوم...

وسط كلّ هذه المعمعة، ما الثابت حتى اليوم؟ المحسوم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يرتضي بأيٍّ من الكؤوس المُرّة، والمحسوم أن البحث عن قانون جديد سيستمر ربّما الى ربع الساعة الأخير طالما أن المهل الدستورية قابلة للتعديل والإرجاء، والمحسوم أن وزير الداخلية نهاد المشنوق وقّع من باب الضرورة الدستورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، والمحسوم أن النائب وليد جنبلاط لا يريد النسبية بأي ثمنٍ، والمحسوم أن الرئيس سعد الحريري يعيش قمّة الإحراج إزاء تماهيه مع موقف الرئيس عون من جهة والنظر الى مصلحة فريقه السياسي بالقانون الساري على حساب النسبية من جهة أخرى، والمحسوم أن حزب الله بدأ يرفع سقفه تجاه قانون “الستين”، والمحسوم أن “قانون باسيل” كما سُمِّي بات في حكم الساقط بذريعة أنه مفصّلٌ على قياس المسيحيين... كلّ تلك المحسومات لا تُطعِم خبزًا ولا تغيّر في المشهد قيد أنملة.

ضغطٌ على العهد...

قد لا ينجح رئيس الجمهورية وحيدًا حتى لو مُنِح سلطان ردّ المراسيم وعدم التوقيع على مرسوم المشنوق. فما تشكّل من أجزاء عهدٍ بتسويةٍ قائمة لا بدّ من أن يستمرّ على أساس التسوية ليعرف النجاح أو شيئًا منه. تطوّرت العقدة ولم تعد محصورة في جنبلاط يتيمًا. تظهّرت بعض النوايا الشادّة في اتجاه “الستين”... فُرض القانون الذي لا يموت على أنه الخلاص الأوحد وإلا فالتمديد آتٍ، بعدما تراءى للرئيس أن الفراغ الذي لوّح به أشبه بقلب الطاولة على رؤوس الجميع بمن فيهم العهد الجديد. ذاك العهد الذي لا ينفكّ يحاول تنصيع صور العهود السابقة لتأتيه صفعات القانون الانتخابي متتالية ولتشلّ حركته ولتضع رئيس الجمهورية في موقع المسؤول عن عدم الإخلال بعهدٍ قطعه مذ وطأت قدماه أعتاب قصر بعبدا بألا يبقي القديم على قدمه.

الحؤول دون المحظور

على ما تبدو المشهدية، لن يكون 20 آذار يومًا حاسمًا أو بطاقة إنقاذية لمجرّد أنه اليوم المرجأ اليه القرار. ليست الأمور على هذه الشاكلة وإن كانت ضغوطٌ دولية تسعى للحؤول دون وقوع المحظور في لبنان، ولعلّ المحظور إنما يتجسّد راهنًا في التمديد أو الفراغ أو “الستين”. ثلاثية يرفضها العهد الجديد ويناور إزاء خيارٍ منها كثيرون، لتفرض نفسها على اللبنانيين وليكون الانتخاب على أساس القانون القديم “أرحم” من التمديد أو الفراغ على السواء. وإذا كانت كل المساعي واللقاءات والتشاورات تشي بإمكانية تلقّف الوضع والخروج بقانون يحاكي النسبية، فإن التشنّجات الهامشية المستولدة وآخرها بين حزب الله وتيار المستقبل على خلفية خطاب السيد حسن نصرالله التصعيدي تجاه السعودية، تضع بعض العصي في الدواليب وتمنح الساعين الى التسويف والمماطلة، ليصبح “الستين” أمرًا واقعًا، وقتًا مستقطعًا يستهلك المهل الدستورية ويستنفدها ويُضعِف قدرة مجلس النواب، الذي يحتفظ لنفسه بهامش من التحرّك حتى 21 حزيران، على استيلاد قانون جديد بتسويةٍ إنقاذية. ولكن أي تسوية؟

تسوية جديدة؟

بالحديث عن التسوية علمت “البلد” أن “التيار الوطني الحرّ لا يوفّر فرصةً ليتحرّك على خطّ إنتاج القانون الموعود، ويسانده في ذلك القواتيون، على أن التسوية تقوم في المبدأ على استبدال نقاط الضعف في القانون الذي أنتجته اللقاءات المسيحية، بأخرى يرضى عنها الفريق المعترض، ولكن ذلك لا يعني إسقاط المفهوم العام للقانون والقائم في طبيعته على الخلط بين الأكثري والنسبي، ليتركّز العمل على تدوير زوايا في ما يتعلق بالأقضية والدوائر والتوزيع الأكثري والنسبي تماشيًا مع هواجس الجميع، مع ارتقاء فرضية النهل من مشروعي الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي مجتمعيْن. أما العائق الوحيد الذي قد ينبت لمثل هذا القانون فيكمن في لوجستيات وزارة الداخلية التي تحتاج الى تجهيز كادرها البشري ليعتاد على الآلية الجديدة ومنه الى الناخبين اللبنانيين ليفهموا هم أنفسهم آلية الاقتراع، وهو ما شدد عليه وزير الداخلية والبلديات في غير مناسبة، على أنّ المعدة الرئاسية قد تهضم تأجيلًا تقنيًا في حال واحدة: بعد استصدار القانون العتيد.

حرب رغبات...

الوقت إذًا متاحٌ أمام رئيس الجمهورية للمناورة في ما يتعلق بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ولكن ليس طويلًا. فالأزمة الحقيقية اللائحة في الأفق الآذاري لا ترتبط بتوقيع أو عدمه بقدر ما تتجسّد في حرب رغبات أولاها تريد إبقاء القديم على قدمه، ثانيتُها يلائمها التمديد بلا “وجعة رأس”، وثالثتُها تنشد بأي ثمنٍ تغييرًا وقانونًا جديدًا تماهيًا مع شعاراتٍ رفعتها ووعودٍ قطعتها ومسيرة إصلاحية سلكتها.