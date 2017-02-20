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ماذا حصل لانجلينا جولي حين تحدثت للمرة الاولى عن طلاقها؟

ماذا حصل لانجلينا جولي حين تحدثت للمرة الاولى عن طلاقها؟
ماذا حصل لانجلينا جولي حين تحدثت للمرة الاولى عن طلاقها؟
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  • الاثنين 20 فبراير 2017 14:05

خلال المرة الأولى التي تحدثت فيه النجمة العالمية انجلينا جولي عن طلاقها وتأثير ذلك على اولادها اجهشت بكاء وردتت عبارة "لا أريد التحدث كثيرا عن ذلك ولكننا بالتأكيد نمر بأوقات صعبة ونحن عائلة وسنبقى كذلك". انجلينا اكدت في حوار تلفزيوني مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" في كمبوديا، التي تتواجد فيها للترويج لفيلمها الجديد "First they killed my father . وأكدت مفوضة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن ما تركز عليه ويهمها حاليا هم أبناؤها فقط، مشيرة إلى أنها تحاول بقدر الإمكان أن تتأقلم على الوضع الجديد .

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