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أنغامي تكرِّم وائل كفوري

أنغامي تكرِّم وائل كفوري
أنغامي تكرِّم وائل كفوري
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  • الاثنين 20 فبراير 2017 14:04

في كواليس برنامج Arab Idol ، فاجأت أسرة أنغامي النجم وائل كفوري وقدّمت له جائزة إستثنائية احتفاءً بتخطّي أغنياته وكليباته الـ100 مليون Plays أي استماع ومشاهدة عبر أنغامي منذ تاريخ انطلاق الخدمة.وليس غريباً على وائل تلقّي هذه الجائزة التي استحقّها كونه من النجوم القلائل الذين يقلبون المقاييس ونِسب الإستماع مع كل جديد يصدرونه، وطبعاً أولاً وحصرياً عبر أنغامي.وخلال استلام وائل الدرع التكريمي من الشريك المؤسس لأنغامي إدي مارون، شكره على الجائزة قائلاً : "الحياة كلها أنغام، وأنغامي هي نغم كل فنان ورفيقة الفن في الوطن العربي، وانشالله تبقوا دايماً السبّاقين".

 

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