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ليال عبود تلهب ليل قبرص وهذه مفاجأتها

ليال عبود تلهب ليل قبرص وهذه مفاجأتها
ليال عبود تلهب ليل قبرص وهذه مفاجأتها
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  • الاثنين 20 فبراير 2017 12:32

احيت الفنانة ليال عبود حفلا ساهرا في فندق "مريت رويال" في قبرص التركية وسط حضور فاق التوقعات حضره وجوه فنية واعلامية نذكر منها الملحن فارس اسكندر وصاحب تلفزيون "ارابيكا" الاستاذ محمد ياسين . كما حضر عدد كبير من الجاليات العربية إلى الفندق لمشاركة ليال مجموعة من الاغنيات التي لاقت تفاعلا كبيرا. ليال التي تألقت بفستان اسود من تصميم عقل فقيه قدمت العديد من أغنياتها الخاصة والشعبية. على صعيد اخر وفي حديث خاص اخبرتنا ليال انها في طور دخولها مجال التمثيل من الباب العريض. وقد علمنا ان ليال تلقت عرضا للعب دور البطولة في مسلسل رمضاني مصري لكنها لم تبد موافقتها النهائية لأنها مازالت في طور قراءة السيناريو.


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