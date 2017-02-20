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كارول سماحة تنعش الحب بأمسية ساحرة

كارول سماحة تنعش الحب بأمسية ساحرة
كارول سماحة تنعش الحب بأمسية ساحرة
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  • الاثنين 20 فبراير 2017 12:31

 

احيت الفنانة كارول سماحة حفلا مميزا حمل عنوان "Carole a la Chandelle"، مساء ١٨ شباط على مسرح قصر المؤتمرات­ ـ ضبيه.

خلال الحفل الذي تميّز بديكور رومانسي بامتياز ومؤثرات بصرية، أدت كارول باقة من أجمل أغنياتها. إنفتحت الستارة في البداية و كارول تجلس على أريكة بالقرب منها مصباح كهربائي خافت أضاف جوا رومانسيا وأدت أغنيتي "يومين شهرين" و من بعدها "خدني معك" للراحلة سلوى القطريب.لتكر السبحة بعدها وتؤدي أعمالها من بينها "عزيزة" التي تفاجأ الجمهور و كارول تؤديها بدخول راقصة شرقية على المسرح وهي تضع على رأسها الشمعدان أعادتنا الى زمن جميل.كما أدت كارول أيضا "هيدا قدري"، "سهرانين"، "أضواء الشهرة"، "خليك بحالك"، "إتطلع فيي"، "تالا" وغيرها الكثير. كما فاجأت كارول الحضور بأدائها أغنية باللغة الإسبانية بالإضافة لغنائها أغنيتيّ "كان ياما كان" و"أنا بعشقك" للمطربة الكبيرة ميادة الحناوي.

وقد تألقت كارول في الحفل بفستانين الأول باللون الأسود والثاني باللون الأبيض البراق من توقيع دار أزياء باسيل سودا.

 

 

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