قراءة من وحي نتائج إنتخابات 2009: لماذا لا تعتمد النسبية في القضاء؟

كريم كنعان

"الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية " . من هذه المقدمة "د" من الدستور اللبناني تكمن أهمية الإنتخابات النيابية كونها الوسيلة التي يعبّر فيها المواطن عن إرادته في اختيار من يمارس السلطة نيابةً عنه، ولفترة معيّنة. فالإنتخابات مناسبة للمساءلة والمحاسبة يقترع فيها الناخب لمن اقتنع برؤيته وخطه السياسي، ويحجب صوته عمّن أساء إلى المصلحة العامة أو قصّر في أدائه. لذلك، من المفترض أن تجرى الإنتخابات على أساس قانون يحقق تمثيلاً صحيحًا للمواطنين يرتبط بتحديد الدوائر الإنتخابية ونظام الإقتراع، وبتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين (كتحديد الإنفاق على الحملة الإنتخابية أوتنظيم الإعلام الإنتخابي في وسائل الإعلام وفي الأماكن العامة).

ينطلق البحث عن قانون إنتخابي جديد للبنان من ثلاثة مصادر أساسية: الدستور اللبناني، وثيقة الوفاق الوطني وتجارب القوانين الإنتخابية .

أولاً – في الدستور :

في نظر الدستور اللبناني (المادة 24)، إن أي قانون إنتخابي أساسه القيد الطائفي لا يكون إلا لفترة موقتة، وبالتالي إلى أن يضع مجلس النواب قانونًا وطنيًا لا طائفيًا، توزّع المقاعد النيابية نسبيًا بين الطوائف والمذاهب وبين المناطق. لذلك، لا يمكن حرمان أي منطقة، ولو كانت صغيرة، من حق التمثيل، لذا لا يمكن إغراقها في مشروع "الدائرة الواحدة" أو سواه .

ثانيًا – في وثيقة الوفاق الوطني :

تضمنت هذه الوثيقة التي صدّقها المجلس النيابي بتاريخ 5/11/1989 عدّة بنود إصلاحية تتعلّق بالنظامين السياسي والإنتخابي. فعلى الصعيد الإنتخابي (البند ج من "الإصلاحات الأخرى")، تجرى الإنتخابات على أساس المحافظة "بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري". أما الشق الإصلاحي الآخر، فهو اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة (البند أ) على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق إنتخاب مجلس لكل قضاء تأمينًا للمشاركة المحلية. فقد مرّت 27 سنة على اعتماد هذه الوثيقة، و17 سنة على انسحاب الإسرائيليين من معظم الأراضي اللبنانية، وما زال التقسيم الإداري على حاله وصلاحيات المحافظين والقائمقامين والبلديات هي نفسها، لذلك يبقى التمثيل النيابي على صعيد القضاء هو من يؤمن هذه المشاركة المحلية إلى حين انتخاب مجالس القضاء .

ثالثًا – في القوانين والأنظمة الإنتخابية :

تتنوّع الأنظمة الإنتخابية باختلاف الأوطان وتركيباتها ولكن تندرج جميعها في ثلاثة أنواع: النظام الأكثري، النظام النسبي والنظام المختلط. كثُر الكلام عن النظام الإنتخابي الأمثل للبنان، وما فتئنا نسمع منذ سنوات عن مشاريع قُدمت أو رُفضت، حتى وصلنا على مشارف إنتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وما زال قانون 2008 (المعروف بالستين) قائمًا. أجمع السياسيون على رفض هذا القانون الذي بنظرهم لا يؤمن صحة التمثيل باعتماده النظام الأكثري في الأقضية، ويطالبون باعتماد نظام النسبية كونه لا يحرم أي فئة من عدالة التمثيل .

بالنسبة للنظام الأكثري، ولمن أراد المقارنة مع تجارب الدول الديمقراطية، فلا يعتمد إلا في دوائر فردية حيث تقسّم فرنسا إلى 577 دائرة إنتخابية لانتخاب 577 نائبًا في دورتين، أما الولايات المتحدة فتعتمد دورة واحدة (باستثناء ولاية لويزيانا) لانتخاب 435 نائبًا في 435 دائرة فردية. أدّى هذا النظام إلى هيمنة حزبين على التمثيل النيابي: جميع المقاعد في الولايات المتحدة موزعة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أما في فرنسا فلم يحصل حزب الجبهة الوطنية سوى على مقعدين في انتخابات 2012 رغم نيله 14% من أصوات المقترعين في هذه الإنتخابات، وظهر تمثيله الشعبي في الإنتخابات الأوروبية لسنة 2014 (والتي تعتمد النظام النسبي) بحصوله على 25%من أصوات المقترعين وحلّ في المرتبة الأولى مع 24 مقعدًا من أصل 74 مقعدًا مخصصًا لفرنسا في البرلمان الأوروبي .

أمّا في لبنان، فقد حرّم اعتماد النظام الأكثري عدّة فئات من التمثيل، خاصةً بغياب الدوائر الفردية، فولدت تسميات مثل "محدلة" أو"بوسطة" للتعبير عن هيمنة الفئة الأكثرية على عدد كبير من المقترعين. كما سمح هذا النظام أيضًا بظهور بعض المرشحين لحظة إعلان اللوائح واختفائهم عن منطقتهم بعد تقبلهم التهاني بوصولهم إلى المجلس النيابي (وباستطاعتهم تقبّلها قبل موعد الإنتخابات ).

لذلك، واستنادًا إلى كل ما ورد، لا بدّ من نظام إنتخابات يحقّق تمثيلاً صحيحًا وعادلاً لأوسع فئات الشعب، وما هو هذا النظام إلا النظام النسبي في دوائر يكون فيها صوت الناخب مؤثرًا، خاصةً بغياب اللامركزية الإدارية ومجالس القضاء. فيكون إذًا القضاء هو الدائرة الإنتخابية المعتمدة بشكلٍ موقت، مع مراعاة وضع محافظة بيروت، وذلك قبل القيام بالإصلاحات الدستورية والإدارية المذكورة أعلاه .

ماذا كان قد تغيّر لو طبّقنا هذا النظام في انتخابات 2009 :

تميّزت إنتخابات 2009 النيابية بانقسام القوى الرئيسية في لبنان إلى مجموعتين عُرفت الأولى بتحالف 8 آذار والثانية بتحالف 14 آذار. ظهر هذا الإنقسام بشكلٍ قوي في نتائج هذه الإنتخابات، حيث كانت أصوات أعضاء اللائحة الواحدة متقاربة جدًا، مما يدل على التزام الأغلبية الكبرى من المقترعين التصويت بلائحة كاملة دون اللجوء إلى التشطيب (لم يحصل أي خرق باللوائح إلا في دائرة المتن الشمالي). أما دائرة جزين، فكانت الدائرة الوحيدة التي تنافست فيها ثلاث لوائح مكتملة .

وحصل توافق سنة 2009 بين حركة أمل (8 آذار) وتيار المستقبل (14 آذار) حول دائرة بيروت الثانية، غير أن المرشح المنفرد عدنان عرقجي لم ينسحب من المعركة، فنال حوالى 30% من أصوات المقترعين .

كما فاز ثلاثة نواب من طائفة الأرمن الأرثوذكس بالتزكية وهم أغوب بقرادونيان (المتن)، أرتيور نظريان وسيبوه قالباكيان (بيروت الثانية).

القاعدة المعتمدة في دراسة النتائج :

أولاً –في مصدر الأرقام :

لقد اعتمدت في دراستي على نتائج الإنتخابات الرسمية كما وردت في موقع وزارة الداخلية الإلكتروني الخاص بها (elections.gov.lb) ، وقد تفاجأت بعدم ذكر عدد المقترعين في بعض الدوائر (جبيل، صيدا، الزهراني، النبطية وزحلة)، لذا حاولت احتسابها من خلال نتائج كل قلمٍ منها، ليتبيّن لي أيضًا أن هذه الأرقام ليست كاملة، وبعض الأقلام غائبة كليًا. وهنا أسأل عن ما كان دور المراقبين "الدوليين" الذين أشرفوا على الإنتخابات وقتها، ألم يدقّقوا في النتائج الرسمية ؟؟ إن معرفة عدد المقترعين مهم وأساسي في النظام النسبي لاحتساب الحاصل الإنتخابي، لذلك فقد قمت بتقدير عدد المقترعين في هذه الدوائر .

ثانيًا – الفائزون بالتزكية :

اعتبرت النواب الثلاثة الفائزين بالتزكية في خانة الطرف الثالث لأنهم لم ينالوا أي صوت .

ثالثًا – في النظام :

- لتقدير الأصوات التي نالتها كل لائحة، اعتمدت معدّلها (أي جمعت جميع أصوات مرشحي اللائحة وقسمته على عددهم).

- اعتمدت أصوات المرشحين المنفردين كأنها أصوات لائحة طرف ثالث مؤلفة من شخص واحد .

- لوائح قضاء عاليه كانت غير مكتملة بعد الإتفاق على المقاعد الدرزية، لذا اعتبرت عدد المقاعد أربعة لاحتساب معدل كل لائحة بدلاً من خمسة وكذلك للحاصل الإنتخابي .

- اعتمدت قاعدة الكسر الأكبر لتحديد عدد المقاعد التي تبقى بعد تقسيم عدد أصوات اللوائح بالحاصل الإنتخابي .

- الأصوات التي نالها كل مرشح اعتبرتها أصواتًا تفضيلية له، وقد اعتمدتها لتحديد تسلسله في اللائحة المنتمي إليها .

- بالنسبة للدوائر المختلطة، لقد اعتبرت أن من نال أكبر عدد من الأصوات "التفضيلية" في اللائحة التي حلّت ثانية له حق الأولوية بالفوز بالمقعد الذي خصص للائحته .

نستخلص من هذه الدراسة أن نتائجها تختلف عن نتائج إنتخابات 2009 التي جرت وفق القانون الأكثري في معظم الدوائر، باستثناء ست دوائر :

- بشري (نالت اللائحة الفائزة 76% من أصوات المقترعين ونسبتهم 37% من عدد الناخبين).

- الزهراني (وفقًا للأرقام المقدرة غير الرسمية، نالت اللائحة الفائزة 88% من أصوات المقترعين ونسبتهم 54% من عدد الناخبين).

- صور (نالت اللائحة الفائزة 94% من أصوات المقترعين ونسبتهم 49% من عدد الناخبين ) ،

- النبطية (وفقًا للأرقام المقدرة غير الرسمية، نالت اللائحة الفائزة 87% من أصوات المقترعين ونسبتهم 56% من عدد الناخبين).

- بنت جبيل (نالت اللائحة الفائزة 95% من أصوات المقترعين ونسبتهم 43% من عدد الناخبين).

غير أنه إذا تم اعتماد النظام النسبي في الإنتخابات المقبلة، من المتوقع أن تزيد نسبة المقترعين والمرشحين واللوائح في هذه الدوائر وفي كل دوائر لبنان، وستؤثر حتمًا على النتائج، وبالتالي ستتمثّل مختلف الأطراف المحلية في الأقضية بشكلٍ عادلٍ يوازي حجم قواعدها الإنتخابية، وتمنع أي طرف من احتكار المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة. وبهذه الطريقة، نكون طبّقنا المادة 27 من الدستور: "عضو مجلس النواب يمثّل الأمة جمعاء ".

نتمنّى أن يكون القانون الإنتخابي الجديد بداية إصلاح النظام اللبناني، وأن تعتمد النسبية في الإنتخابات البلدية أيضًا وفي انتخابات مجالس القضاء، وهذا عدا الشوائب الأخرى التي نتمنّى أن تصحّح في القانون الإنتخابي الحالي مثل :

- تنظيم الإعلام الإنتخابي واعتماد المساواة بين المرشحين .

- مراقبة الإنفاق الإنتخابي والحد منه .

- إلغاء الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون الإنتخابات والتي تشرّع دفع الأموال للناخبين: "لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات (التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين) إذا كانت مقدمة من مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية"– ما لا يقل عن ثلاث سنوات تعني "كل موسم انتخابات وانتم بخير "!