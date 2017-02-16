مافيا المحارق تؤسس للبنان "مُسرطَن".. والبلديات تهلّل !

بعد صدور قرار القضاء المستعجل بإقفال مطمر الكوستابرافا بشكل نهائي، وتوجّه الأنظار نحو "شقيقه الأكبر" مطمر برج حمود، والذي يعمل البيئيون قضائياً لإلحاقه بالمصير نفسه، أصبح الحديث عن البدائل لدى البلديات واتحاداتها حديث الساعة، واستغلت بعض هذه البلديات فرصة ما انتشر من حديثٍ عن خطة وزارة البيئة لإقرار اللامركزية الإدارية بديلا عن المطامر، لتعدّ العدّة بجهد وعزم سماسرة النفايات ومافيا المحارق في لبنان للبحث عن حلول "محرقة" تؤسس للبنان مسرطن.



يبدو أن معظم البلديات أو عددا لا يستهان به منها بدأ يفكر جدياً بالمحارق كحلول لأزمة نفاياته، وكيف لا والبلدية الأم "بيروت" قد أعلنت صراحةً عن نيتها بتنفيذ محرقة كبيرة لحل أزمة نفايات العاصمة بيروت، ولحق بها عدد من بلديات ضواحي بيروت والجوار. وبينما بدأ الترويج لسياسة المحارق، وتآثر البلديات استعمال مصطلح "التفكك الحراري" لتخفيف وطأة مصطلح الحرق على البيئيين، محاولةً التشبّه بأهم الدول الأوروبية، على اعتبار أن تقنية الحرق للتخلص من النفايات منتشرة أوروبياً، يبقى إعادة التذكير بمخاطر النفايات واجباً على السلطة الرابعة، لتوضّح للرأي العام اللبناني أيّ حلول "مسرطنة" في انتظارهم.



انبعاثات سامة

فمهما كانت معايير الجودة مزخرفة في "كتالوغ" الشركة المصنعة لأي محرقة، فـ"يجب أن يكون واضحا للجميع أن هناك دائما خطر انبعاث المواد العضوية مثل الديوكسين والمعادن الثقيلة مثل الكادميوم والزئبق، وجزيئيات الغبار والغازات الحمضية مثل ثاني أكسيد الكبريت وحمض الهيدروكلوريك. وكل هذه الإنبعاثات لها تأثير ضار على الصحة العامة. فكيف يمكن التأكد من أنه سوف يتم ضمان جميع الشروط التقنية اللازمة لتدمير الانبعاثات الضارة مثل الديوكسين والفوران. علما أنه ليس من الواضح بذل أية جهود لتأمين خيار آمن للتخلص من رماد أسفل المحرقة والمداخن. التي ينبغي التعامل الحذر معها على اعتبارها من المواد السامة جدا. حيث تتركز الانبعاثات السامة والمواد الخطرة في الرماد المتطاير وقد تشكل مشكلة بيئية وصحية ما لم يتم التعامل معها بشكل دقيق جدا قبل التخلص منها في مكبات خاصة غير متوفرة أصلا في لبنان. وبالتالي كيف سيتم التعامل مع الرماد المتبقي من حيث القيام بكافة الإجراءات الصحيحة لتثبيته ونقله والتخلص منه". كما تؤكّد رئيسة "حزب الخضر اللبناني" في حديثٍ لـ"البلد".



خطر المحارق

تتركز مخاطر النفايات وبحسب دراسة أعدها حزب الخضر اللبناني استناداً الى دراسات عالمية عن محارق النفايات، بأنها:

أولاً: "ملوثة" كونه ينتج من المحارق 20 % من رماد من أصله 5% Fly Ash وهي حسب الشركة الإستشارية المعتمدة Ramboll مواد سامة ينبغي معالجتها وفق طرق خاصة قبل طمرها، وعلى سبيل المثال يتم ترحيل هذه المواد السامة الناتجة من مراكز التفكك الحراري في الدول الأوروبية الى مطامر خاصة لهذا الغرض في ألمانيا والنروج، وحسب الوكالة الأميركية لحماية البيئة، إن محارق النفايات الطبية والمنزلية هي المصدر الرئيسي لإنبعاثات الديوكسين في البيئة.

ثانياً: "مدمّرة"، فالمواد التي توضع في المحارق كالبلاستيك والحديد والورق ونفايات الحدائق لها قيمة أكبر إذا ما استعملت كمواد خام بدل إستعمالها كفيول للمحارق. وتتعارض مع إتفاقية استوكهولم، التي صدقها البرلمان اللبناني العام 2002، والتي تقر أن جميع محارق النفايات تشكل مصادر أساسية للديوكسين، وهي مواد مسرطنة، وتعهدت الحكومات إلغاء هذه المواد الخطرة واللجوء الى وسائل بديلة لإدارة النفايات التي تحول دون إنتاجها بحلول سنة 2025.

ثالثاً: "مكلفة"، فمن المعروف أن المحارق وخاصةً الحديثة منها هي أغلى حل للتخلص من النفايات، وتفرض أعباء ماليّة ضخمة على المجتمعات المحليّة للإنشاء والتشغيل، إضافة إلى مصاريف صيانة باهظة. كما أن التقنيات التي تُستعمل لتخفيف تلوّث الهواء تزيد من تلوّث الرماد وكلما كانت السيطرة على التلوث أكبر كلما زادت الكلفة.

رابعاً: "صعبة التشغيل والصيانة"، فعملية الحرق هي عملية تقنية معقدة تتطلب خبرات عالية ومتخصصة بالرقابة وبالتشغيل لا يمتلكها لبنان، فهناك معدلات عالمية للإنبعاثات لا يجب تجاوزها وإن من الصعب والمكلف جدا المحافظة عليها، مما اضطرالعديد من المحارق في البلدان المتقدمة للإقفال بسبب إخفاقها في عدم تجاوزها، وتحتاج هذه الإنبعاثات لإجراء فحوصات دورية مستمرة باهظة الثمن والقليل من البلدان تملِك الموارد التقنية والبشريّة لفحصها. وغالباً لا تُحتسب كلفة هذه الفحوصات ضمن كلفة التشغيل.

كما وتعتمد المحارق على رأس المال والتقنيات والخبرات الأجنبية أكثر منها على اليد العاملة المحلية، وتستلزم مستشارين وخبراء مختصين في عملية التشغيل والصيانة والمراقبة يفتقر لبنان لخبراتهم، وإستقدام هؤلاء الأشخاص من الخارج سيكلف الكثير من الأموال سنوياً. عدا الكلفة الصحية الغالية التي سيدفعها اللبنانيون على مذبح المحارق.



وعي عالمي

وخير ما نختم به هو وضع بعض الأمثلة عن المحارق في البلدان المتقدمة، حيث أدّى تزايد المعارضة العامة إلى إقفال عدد كبير من المحارق حول العالم ورفض إقتراحات بناء أخرى. ففي الولايات المتحدة تم وقف أكثر من 300 محرقة منذ 1985. وفي فرنسا اقفلت 200 محرقة وأبقى على 159. وفي الفيليبين آلت الاعتراضات على خطط لبناء أكبر محرقة نفايات منزلية في العالم إلى إقرار حظر تام على المحارق عام 1999. كما قامت العديد من الولايات والحكومات المحلية في كندا ونيوزلندا والأرجنتين بمنع حرق النفايات منعاً تاماً. وفي نيو كاسل مُنع الاطفال سنة 2000 من اللعب في الحدائق كما مُنعوا من أكل البيض والمنتجات الحيوانية للسبب عينه، وفي سنة 2002 حُوكِم مجلس المدينة ومشغل المحرقة وعوقبوا بسبب تناثر الرماد.



تهديد صحي

عسى أن تَعتبر البلديات من هذه الأمثلة، ولا تجعل من مدخل حل أزمة النفايات باباً لـ"لواقع مسرطن". فسيعرف لبنان مع احتمال وجود العديد من المحارق، وعدم وجود رقابة جدية، أسوأ تهديد صحي في الوقت الحاضر، على اعتبار أن خطر الإصابة بالسرطان والأمراض المزمنة الأخرى سوف يتضاعف إلى مستويات ملحوظة.