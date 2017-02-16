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ما هكذا تكون الطائفية...
ما هكذا تكون الطائفية...
ما هكذا تكون الطائفية...
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جسيكا معماري, الخميس 16 فبراير 2017 10:03
ليست لأنها إعلامية زميلة سابقة بل لأنّ الحقّ يُقال. فالتهمة التي وجّهها لها الإعلامي جو معلوف في برنامجه "هوا الحرية" ضمن حلقة الاثنين المنصرم... باطلة، والسبب أنّ أصابع اتّهامه طالت ناحيتين بعيدتين كلّ البعد عن مواصفات الزميلة ميرنا رضوان.
وفي التفاصيل، أنّ معلوف لمّح الى سبب الخلاف مع رضوان على خلفية تقرير الشيخة الدرزية نبيلة عبد الباقي، قيل أنها محجوزة في منزل شقيقها منذ أكثر من شهر، وقد أخذت تلك القضية "العائلية" مساحة واسعة من البرنامج، ونظراً لخصوصيته الحساسة، رفضت رضوان الغوص في تفاصيله، ما أشعل الفتنة مع معلوف، خصوصاً بعدما كيل لها من الصفات ليس أكثرها قسوةً "طائفية ومتعصبة" وتواريها عن الأنظار وإقفال خطها طوال الوقت تلافيًا للغوص في الملف.
لن نغوص في تفاصيل ردّ رضوان على كلام معلوف "المفبرك" حسب وصفها، الذي نشر من خلال فيديو على صفحتها عبر الفايسبوك، إذ أوضحت أنّ سبب تركها البرنامج يتعدى قضية تقرير الشيخة الدرزية الى تراكماتٍ جمة. لكن ما يلفت النظر أّنّ الإتّهام الذي صوّبه نحوها لا يمتّ لها بصلةٍ، وذلك بعد تجارب شخصية لأكثر من خمس سنوات، لم تظهر هذا الجانب فيها البتّة.
ويبقى السؤال : اذا كان إتهامه لها باللامهنية، فلماذا أصرّ عليها ترك محطة الـMTV والعودة الى برنامج "هوا الحرية" الذي عملت فيه واختبرته مع المنتج السابق رامي زين الدين طوال سنوات؟ فعن أيّ مهنية يتحدث: أتلك التي يتمّ يشيد بوزراء جدد نكاية بمن سبقهم لأنه يريد تصفية حسابات معهم، أم عن تلك التي نختار منها ملفات حسب الطائفة؟
لا شكّ أنّ كلّ ما قيل عن رضوان هو افتراء، ورغم حدّة الردّ القاسي من قبلها، إلاّ أّن الضمير المهني يمنع هذا التصرّف غير اللائق بحقّ الاعلامية التي كرّست جهدها في سبيل الدفاع عن هذا البرنامج منذ بداياته، وعن مقدّم البرنامج الذي ما أخطأت في حقه يومًا حتى في أحاديثها اليومية مع زملائها. يبقى أنها لعبة "الرايتنغ" التي لم ينجُ مها برنامج والذي من أجلها يبدو الجميع مستعدًا للخوض في الاستنساب المعمي على حساب أي اعتبار آخر.
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