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القوى الامنية تضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف في البقاع
القوى الامنية تضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف في البقاع
القوى الامنية تضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف في البقاع
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الخميس 16 فبراير 2017 09:56
صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة
البلاغ التالي:
بتاريخ 10/02/2017 قامت قوة من مخفر حدث بعلبك ومفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الاقليمي، بمداهمة منزل قيد الإنشاء في محلة وادي الأحمر عائد للمدعو: ح. م . ( مواليد عام 1966، لبناني)
بتفتيشه عثر بداخله على كمية كبيرة من حشيشة الكيف مطحونة تقدر بحمولة 3 شاحنات وهي قيد التصنيع، وحوالي خمسين كيساً من بزر الحشيشة وأربعة مناخل ونحو 25 كيساً من الحشيشة المصنعة تقدر بحوالي 600 كيلو غراماً إضافة إلى ماكينات طحن.
خلال حرق المخدرات بناءً على إشارة القضاء المختص، أقدمت بعض النسوة على رشق العناصر بالحجارة، تبع ذلك إطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين، ولدى نقل معدات التصنيع وشاحنة من حشيشة الكيف، تبين أن الطريق الوحيد للخروج من المحلة قد تم قطعه بحجارة واطارات، وفي أثناء فتحه تعرضت القوة للرشق بالحجارة من قبل بعض النسوة والأطفال الذين كانوا متواجدين على جانبي الطريق، فأصيبت بعض آليات قوى الامن بأضرار طفيفة.
تم تسليم المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات .
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