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حسين فهمي محاصر بدعوى الخلع ويستغل ضعف بصر زوجته

حسين فهمي محاصر بدعوى الخلع ويستغل ضعف بصر زوجته
حسين فهمي محاصر بدعوى الخلع ويستغل ضعف بصر زوجته
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  • الخميس 16 فبراير 2017 10:00

تعرض النجم المصري حسين فهمي لهجوم عنيف من زوجته سيدة الاعمال السعودية رنا القصيبي التي تصر على دعوى الخلع في القضاء المصري مقابل تنازلها عن كامل حدودها المادية.  وقد اوضحت أن حسين منذ زواجهما لم ينفق عليها جنيهاً واحداً، مبرراً ذلك بأنها امرأة ثرية لا تحتاج لأمواله كما أكدت إنه طردها من المنزل بعد نشوب خلافات بينهما، وقام بإلقاء ملابسها في الشارع. وأضافت أنها تنتمي لعائلة لها مكانتها الاجتماعية، وما حدث معها لا تتحمله أي امرأة، وأنه تطاول عليها من خلال الاعتداء اللفظي.كما كشفت سراً بأن النجم المصري سلط أحد الخدام لكي يخيفها من أشياء غير موجودة بالمنزل مستغلاً مشاكلها البصرية.

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