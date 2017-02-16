رونالدو يكرر حركته المثيرة للجدل

خلال مواجهة ريال مدريد الإسباني مع نابولي الإيطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في ملعب سنتياغو بيرنابيو والتي انتهت لصالح الفريق الملكي بنتيجة 3-1، كرر النجم البرتغالي للفريق المدريدي كريستيانو رونالدو حركته المثيرة للجدل عندما سجل زميله كريم بنزيمة الهدف الأول للفريق.



في الدقيقة 18 من المباراة، وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم نابولي 1-0، تلقى بنزيمة كرة عرضية من داني كارفاخال وتابعها برأسه في شباك نابولي، إلا أن ردة فعل رونالدو كانت غريبة إذ رفع يده ونظر إلى حكم الخط كما يفعل المدافعون عندما يطالبون بإلغاء هدف بداعي التسلل.



وتثير هذه اللقطة المتكررة لرونالدو الكثير من الجدل، إذ يعتبرها البعض احتفالا من النجم البرتغالي بالهدف أو تعبيرا عند عدم وقوعه في موقف تسلل، فيما يرى آخرون أنها حركة لا إرادية منه بدافع الغيرة من زملائه خاصة بعد التعثر الذي رافقه في الفترة الأخيرة.