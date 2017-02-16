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زيدان يحذر لاعبيه من سان باولو
زيدان يحذر لاعبيه من سان باولو
زيدان يحذر لاعبيه من سان باولو
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الخميس 16 فبراير 2017 09:49
قال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إن الفوز على نابولي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بـ3 -1، يوم الأربعاء، لم يحسم بعد حامل اللقب.
وفوجئ ريال مدريد بهدف مبكر على ملعبه سانتياغو برنابيو، لكنه تقدم على منافسه بثلاثة أهداف من كريم بنزيمة وتوني كروس وتسديدة مذهلة من البرازيلي كاسيميرو.
ويرى زيدان أن ريال مدريد الذي يسعى للتأهل لدور الثمانية للمرة السابعة على التوالي، لا يضمن التأهل عندما يحل ضيفا على الفريق الايطالي في السابع من مارس المقبل، في لقاء الإياب.
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